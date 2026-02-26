Việt Nam xác lập kỷ lục châu Á về phẫu thuật não, tủy sống bằng Robot AI

Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, chiều 26/2 Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM chính thức được trao cùng lúc hai kỷ lục Việt Nam và châu Á nhờ ứng dụng Robot AI Modus V Synaptive trong phẫu thuật não, cấp cứu đột quỵ, cột sống và tủy sống với số lượng ca thành công nhiều nhất: 208 trường hợp trong giai đoạn 2023 - 2025

Đây là lần đầu tiên một cơ sở y tế tại Việt Nam đồng thời nhận chứng nhận từ Tổ chức Kỷ lục châu Á (Asia Book of Records) và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh công nghệ cao. Hồ sơ xác lập kỷ lục được thẩm định độc lập, khách quan theo tiêu chí trong nước và quốc tế, với sự đồng thuận của hội đồng chuyên môn hai tổ chức.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM là đơn vị duy nhất tại Việt Nam ứng dụng Robot AI Modus V Synaptive chuyên phẫu thuật các bệnh thần kinh - sọ não - cột sống như u não, cấp cứu đột quỵ, u tủy sống, thoát vị đĩa đệm...

Dấu mốc của y học công nghệ cao Việt Nam

PGS.TS.BS Trần Quang Bính- Giám đốc Chuyên môn Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM cho biết việc cùng lúc đạt hai kỷ lục không chỉ là niềm tự hào của riêng bệnh viện mà còn phản ánh bước tiến mạnh mẽ của y tế Việt Nam trong quá trình hội nhập. Thành tựu này cho thấy đội ngũ bác sĩ trong nước đã làm chủ công nghệ phẫu thuật thần kinh hiện đại hàng đầu thế giới.

"Não và tủy sống là những cơ quan trọng yếu, điều khiển mọi hoạt động sống. Phẫu thuật ở khu vực này đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, bởi chỉ một sai lệch rất nhỏ cũng có thể để lại di chứng nặng nề"- bác sĩ Bính chia sẻ và theo ông, phía sau con số 208 ca mổ là hàng trăm bệnh nhân được giành lại sự sống, được bảo tồn chức năng vận động, ngôn ngữ, thị giác... những giá trị vô giá mà y học luôn hướng đến.

Theo đại diện Hội Kỷ lục gia Việt Nam, việc một bệnh viện tư nhân tại Việt Nam tiên phong ứng dụng robot tích hợp trí tuệ nhân tạo trong phẫu thuật thần kinh, đạt thành tích ấn tượng trong thời gian ngắn là minh chứng rõ ràng cho năng lực chuyên môn, tầm nhìn đầu tư và chiến lược phát triển dài hạn. Đây cũng là tín hiệu cho thấy khu vực y tế tư nhân đang trở thành lực lượng quan trọng trong đổi mới và chuyển đổi số ngành y.

Robot AI: “bộ não thứ hai” trong phòng mổ

Modus V Synaptive là hệ thống robot phẫu thuật thần kinh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hiện chỉ có mặt tại 14 quốc gia trên thế giới do chi phí cao và yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Việt Nam là một trong số đó, và BVĐK Tâm Anh TP.HCM hiện là đơn vị duy nhất sở hữu, vận hành hệ thống này

Đây là lần đầu tiên một cơ sở y tế tại Việt Nam đồng thời nhận chứng nhận từ Tổ chức Kỷ lục châu Á và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh công nghệ cao.

Khác với phương pháp mổ truyền thống, Robot AI có khả năng tích hợp dữ liệu MRI, CT, DSA… để tạo hình ảnh 3D độ phân giải cao, giúp bác sĩ nhìn rõ mối tương quan giữa khối u, khối máu tụ với các bó dẫn truyền thần kinh và mô lành. Trước khi phẫu thuật chính thức, bác sĩ có thể mô phỏng toàn bộ cuộc mổ trong môi trường “thực tế ảo”, từ đó lựa chọn đường tiếp cận an toàn nhất.

Trong quá trình mổ, cánh tay robot tự động di chuyển theo dụng cụ phẫu thuật hoặc điều khiển bằng giọng nói, liên tục lấy nét và phóng đại hình ảnh theo thời gian thực. Hệ thống cảnh báo thông minh giúp hạn chế tối đa nguy cơ xâm lấn mô lành. Nhờ đó, tỷ lệ thành công đạt trên 95%, lượng máu mất giảm 79% và thời gian hồi phục rút ngắn khoảng 40% so với kỹ thuật truyền thống

Trong bối cảnh nhiều ca bệnh phức tạp trước đây buộc phải cân nhắc điều trị ở nước ngoài, việc làm chủ công nghệ robot AI ngay tại Việt Nam mở ra cơ hội điều trị chất lượng cao trong nước, tiết kiệm chi phí và giảm gánh nặng cho người bệnh.

Robot AI hiện được ứng dụng trong điều trị nhiều bệnh lý phức tạp như u não, u dây thần kinh, dị dạng mạch máu não, xuất huyết não do đột quỵ, u trong ống sống, u tủy, thoát vị đĩa đệm… Đặc biệt, có những ca đột quỵ xuất huyết não nguy kịch được phẫu thuật “vô cảm thức tỉnh”, bệnh nhân vẫn có thể trò chuyện, cử động trong lúc mổ – điều từng được xem là gần như không thể.

Những câu chuyện hồi sinh phía sau kỷ lục

Đằng sau thành tựu công nghệ là những hành trình giành lại sự sống đầy xúc động. Từ nam sinh 21 tuổi thoát khỏi u não ác tính, nay trở thành kỹ sư trẻ khỏe mạnh; người mẹ tưởng mất thị lực vĩnh viễn đã nhìn thấy ánh sáng trở lại; cô gái trẻ liệt do u thân não suốt 6 năm nay có thể đi lại gần như bình thường; đến bé trai 5 tuổi với khối u sâu 8 cm trong não được loại bỏ phần lớn khối u trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.

Thầy thuốc ưu tú, ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ- Trưởng khoa Ngoại Thần kinh- Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh của bệnh viện chia sẻ rằng, động lực lớn nhất của ê-kíp không phải là kỷ lục, mà là mong muốn người bệnh được điều trị an toàn, phục hồi sớm và trở về cuộc sống bình thường. "Chính tinh thần đó đã giúp đội ngũ vượt qua áp lực nặng nề của những ca mổ “cân não” kéo dài nhiều giờ"- bác sĩ Chu Tấn Sĩ tâm sự.

Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính- Giám đốc Chuyên môn Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM, sau cột mốc kỷ lục, BVĐK Tâm Anh đặt mục tiêu xây dựng trung tâm phẫu thuật não và tủy sống công nghệ AI chuyên sâu, đồng bộ, mở rộng đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Song song đó là hệ thống trang thiết bị hiện đại như Neuro-Navigation Curve, BrainLAB, kính vi phẫu Kinevo 900, hệ thống theo dõi điện thế gợi, máy siêu âm CUSA, MRI 3 Tesla, CT đa lát cắt thế hệ mới… tạo thành một hệ sinh thái phẫu thuật thần kinh toàn diện

Từ một dấu mốc kỷ lục, điều còn lại không chỉ là con số 208 ca mổ thành công, mà là niềm tin vào một nền y học Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, nơi trí tuệ nhân tạo đồng hành cùng bàn tay và khối óc người thầy thuốc, viết tiếp những câu chuyện hồi sinh giữa lằn ranh sinh tử.