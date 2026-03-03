Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc có nơi giảm 10 độ

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều nay (3/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu Tây Bắc Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, riêng khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ giảm 5-10 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong chiều tối và đêm 3/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đêm nay và ngày mai (4/3), khu vực Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất xuống còn 16–19 độ (vùng núi dưới 15 độ), nhiệt độ cao nhất 22-24 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất xuống còn 18–21 độ, cao nhất 23-26 độ.

Trong đêm 4/3 và ngày 5/3, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất là 15–18 độ (vùng núi dưới 14 độ), nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

image-12.jpg
Miền Bắc giảm nhiệt sâu trong ngày hôm nay (3/3).

Tuy nhiên, sau những đợt mưa vào đêm qua và sáng nay, từ tối nay đến những ngày tới, miền Bắc sẽ duy trì thời tiết ít mưa, trời có thể hửng nắng nhẹ vào trưa chiều.

Hà Nội đêm nay và ngày mai (4/3) không mưa, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ. Dự báo trong những ngày tới, Thủ đô ít mưa, trưa chiều nắng.

Tại khu vực từ Nghệ An đến Bình Định cũ, không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió đã gây mưa cho rải rác trong ngày hôm nay, nhiều nơi đã xuất hiện mưa to trên 50mm. Dự báo trong những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2- 4m.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục