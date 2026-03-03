Miền Bắc có nơi giảm 10 độ

TPO - Chiều nay (3/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu Tây Bắc Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, riêng khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ giảm 5-10 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong chiều tối và đêm 3/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đêm nay và ngày mai (4/3), khu vực Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất xuống còn 16–19 độ (vùng núi dưới 15 độ), nhiệt độ cao nhất 22-24 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất xuống còn 18–21 độ, cao nhất 23-26 độ.

Trong đêm 4/3 và ngày 5/3, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất là 15–18 độ (vùng núi dưới 14 độ), nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Miền Bắc giảm nhiệt sâu trong ngày hôm nay (3/3).

Tuy nhiên, sau những đợt mưa vào đêm qua và sáng nay, từ tối nay đến những ngày tới, miền Bắc sẽ duy trì thời tiết ít mưa, trời có thể hửng nắng nhẹ vào trưa chiều.

Hà Nội đêm nay và ngày mai (4/3) không mưa, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ. Dự báo trong những ngày tới, Thủ đô ít mưa, trưa chiều nắng.

Tại khu vực từ Nghệ An đến Bình Định cũ, không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió đã gây mưa cho rải rác trong ngày hôm nay, nhiều nơi đã xuất hiện mưa to trên 50mm. Dự báo trong những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2- 4m.