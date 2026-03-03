Công bố quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

TPO - Chiều 3/3, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì công bố quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ với 5 lãnh đạo các bộ, Văn phòng Chính phủ và Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định điều động, phân công, chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, giao quyền với lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ.

Thủ tướng trao Quyết định điều động, phân công của Bộ Chính trị cho bà Nguyễn Thị Tuyến. Ảnh: Nhật Minh

Theo đó, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Thủ tướng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Đặng Xuân Phong. Ảnh: Nhật Minh

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Nhật Minh

Ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ điều động, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tướng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Nguyễn Đình Khang. Ảnh: Nhật Minh

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thủ tướng trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng. Ảnh: Nhật Minh

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trao quyết định và chúc mừng các nhân sự được Đảng, Nhà nước tín nhiệm, giao đảm nhiệm những trọng trách mới quan trọng, Thủ tướng khẳng định, điều này thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí, là niềm vinh dự, tự hào lớn, nhưng cũng là trọng trách hết sức nặng nề.

Thủ tướng đánh giá, đây đều là những cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản; trưởng thành từ cơ sở và đã trải qua nhiều cương vị công tác trong nhiều lĩnh vực ở Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Nhật Minh

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao những cống hiến và nỗ lực của các cán bộ trên các cương vị công tác; dù ở vị trí nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng tạo nên thành tựu chung và sự lớn mạnh, trưởng thành của bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần thực hiện thắng lợi 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tại Hội nghị Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2025.

Đồng thời, cần nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp ngay với công việc mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm. Xác định những việc quan trọng, cấp bách, cần giải quyết ngay; bảo đảm thực hiện tốt những công việc thường xuyên; ứng phó linh hoạt, hiệu quả với những vấn đề phát sinh; có lộ trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể đối với các công việc trong trung hạn và dài hạn…

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị phải luôn phát huy tinh thần đã đoàn kết rồi thì phải đoàn kết hơn nữa; đã cố gắng rồi thì phải cố gắng nhiều hơn nữa; đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện.

Ông Đặng Xuân Phong, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ phát biểu.

﻿Ảnh: Nhật Minh

Thay mặt những người nhận nhiệm vụ mới, ông Đặng Xuân Phong, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ bày tỏ xúc động được nhận các quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đặng Xuân Phong khẳng định đây là niềm vinh dự song cũng hết sức nặng nề với nhiệm vụ mới, môi trường mới, yêu cầu mới rất cao; đòi hỏi bản thân mỗi người phải không ngừng nỗ lực, học hỏi, cố gắng để thích ứng nhanh, đáp ứng được yêu cầu công việc.