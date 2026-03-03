Cử tri U Minh Thượng gửi gắm nhiều kỳ vọng tới các ứng viên đại biểu Quốc hội

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhật Huy
TPO - Chiều 3/3, tại xã U Minh Thượng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang.

img-4644.jpg
Các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang.

Tại hội nghị, các ứng viên lần lượt trình bày chương trình hành động. Có 7 lượt ý kiến cử tri đề xuất với các ứng cử viên, tập trung vào các vấn đề sát đời sống, như: Định hướng đầu tư cây trồng, vật nuôi; phát triển giao thông nông thôn; bình ổn giá cả; xóa nhà tạm, nhà dột nát; xử lý ô nhiễm môi trường.

Cử tri Trần Thị Thu Liền kiến nghị, các đại biểu quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. "Do thiếu việc làm tại chỗ, nhiều thanh niên phải rời quê lên thành phố làm công nhân, đời sống gia đình thiếu ổn định. Tôi mong các đại biểu thu hút doanh nghiệp, mở rộng nhà máy, xí nghiệp về nông thôn để người dân có việc làm ngay tại địa phương, giảm áp lực ly hương”, bà Liền đề xuất.

Phản hồi ý kiến cử tri, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được triển khai quyết liệt trên phạm vi cả nước. Qua đó bảo đảm mỗi người dân có nơi ở ổn định để “an cư lạc nghiệp”. Đến nay, nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành mục tiêu.

Tại An Giang, các cấp chính quyền đã triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; qua đó hỗ trợ nhiều hộ nghèo, cận nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở.

img-4628-5730.jpg
Bà Nguyễn Quỳnh Liên trả lời ý kiến của cử tri.

Tuy nhiên, theo bà Liên, vẫn còn một số trường hợp cần tiếp tục hỗ trợ. “Hằng năm, hệ thống Mặt trận vận động nguồn lực xã hội xây dựng nhà Đại đoàn kết, mức hỗ trợ từ 50 - 60 triệu đồng/căn. Thời gian tới sẽ rà soát kỹ, ưu tiên hộ thực sự khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau”, bà Liên nói.

Liên quan đến môi trường, bà Liên cho rằng, hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường đã được hoàn thiện, chế tài xử phạt ngày càng chặt chẽ. Tuy nhiên, xử phạt là giải pháp cuối cùng, quan trọng hơn phải nâng cao ý thức cộng đồng trong phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

“Đặc thù địa phương gắn với kênh rạch, sông ngòi. Nếu không kiểm soát tốt, rác thải sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước và sinh kế người dân”, bà Liên lưu ý. Theo bà, khi người dân đồng thuận, chính quyền đồng hành, việc bảo vệ môi trường mới đạt hiệu quả bền vững, lâu dài.

img-4610.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Huy.

Bên cạnh kết quả đạt được, bà Nguyễn Quỳnh Liên thẳng thắn chỉ ra nhiều thách thức với xã U Minh Thượng, như hạn mặn, sụt lún, sạt lở; áp lực giữa bảo tồn vườn quốc gia và sinh kế người dân vùng đệm. Hạ tầng điện, nước sạch, giao thông ở khu dân cư xa trung tâm còn thiếu; chất lượng y tế, giáo dục cơ sở cần nâng lên để người dân không phải đi xa.

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, bà Liên cam kết 3 nhóm giải pháp: Hoàn thiện pháp luật, lấy người dân làm trung tâm; đề xuất cơ chế đặc thù cho vùng, ứng phó biến đổi khí hậu gắn sinh kế bền vững; tăng cường giám sát, bảo đảm các chương trình, dự án minh bạch, hiệu quả.

Nhật Huy
