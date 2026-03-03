67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Lan tỏa 20 ca khúc tiêu biểu về lực lượng quân hàm xanh

TPO - Chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức giới thiệu 20 bài hát karaoke mới về hoạt động công tác, chiến đấu của Bộ đội Biên phòng.

Theo Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP), đây là hoạt động sinh hoạt chính trị nhằm lan tỏa và phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng BĐBP; chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống BĐBP Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026), 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), góp phần phát huy phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Bài hát karaoke “Hát về anh người chiến sĩ biên cương”; sáng tác: Thế Hiển. Nguồn video: Đoàn Văn công BĐBP.



Cục Chính trị BĐBP đã rà soát tổng hợp gần 100 bài hát chủ đề về BĐBP, lựa chọn 20 bài hát tiêu biểu, phổ biến, có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao, ca ngợi người chiến sĩ Biên phòng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia để dàn dựng, phối khí, thu thanh, ghi hình theo định dạng karaoke.

Thông qua các ca khúc, nhằm tuyên truyền sâu rộng về hình ảnh, hoạt động công tác, chiến đấu của lực lượng quân hàm xanh, cảnh đẹp hùng vĩ nơi biên cương Tổ quốc; góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng niềm tự hào, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng.

Đại tá Trần Thanh Cảnh - Chính trị viên Đoàn Văn công BĐBP, cho biết thực hiện chỉ đạo của Cục Chính trị BĐBP, Đoàn Văn công đã chủ trì, phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; liên hệ với Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, dàn dựng âm nhạc, phối khí, thu thanh phù hợp với đại chúng, bảo đảm dễ nghe, dễ hát, dễ thuộc, chất lượng âm thanh tiêu chuẩn.

Bài hát karaoke “Tuổi trẻ trên đường biên giới”; sáng tác: Phạm Tịnh. Nguồn video: Đoàn Văn công BĐBP.

Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp với Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng để tổ chức quay phim, phối hợp ghi hình tại trường quay và ngoài thực địa; phối hợp với Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng bố trí cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồ Sơn tham gia các cảnh quay; phối hợp với Học viện Biên phòng bố trí 250 học viên tham gia quay hình biểu diễn võ thuật, hành quân, các hoạt động sinh hoạt, học tập tại Trung tâm thực hành và thao trường Đồi Trốn…

Trong thời gian một tháng, công tác thu âm, phối khí cho 20 ca khúc đã hoàn thành. Chất lượng âm thanh được đầu tư công phu, bảo đảm âm hưởng hào hùng, trang trọng, gần gũi, dễ tiếp cận, phù hợp với định dạng karaoke để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thuận lợi hát theo. Toàn bộ 20 ca khúc đã được dựng hoàn chỉnh thành các clip karaoke độc lập, phục vụ nhiệm vụ chính trị của lực lượng.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP, khẳng định việc tổ chức sản xuất các bài hát theo định dạng karaoke trong giai đoạn hiện nay là chủ trương cần thiết, thiết thực.

Danh sách 20 bài hát karaoke mới về BĐBP.

Đây không chỉ là hoạt động văn hóa - văn nghệ đơn thuần, mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng niềm tự hào, khơi dậy động lực tinh thần để cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đây cũng là một trong những hoạt động đổi mới công tác tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh người lính quân hàm xanh tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là ở khu vực biên giới, hải đảo và trong toàn xã hội.

“Thông qua những giai điệu trong sáng, những hình ảnh hùng vĩ nơi biên cương Tổ quốc, người chiến sĩ Biên phòng càng thêm tự hào về nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm để toàn lực lượng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, Trung tướng Vũ Trung Kiên chia sẻ.