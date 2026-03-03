Ảnh vệ tinh hé lộ thiệt hại tại các cơ sở hạ tầng và địa điểm quân sự của Iran

TPO - Hình ảnh vệ tinh do Vantor ghi lại cho thấy hậu quả của các cuộc tấn công do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện tại nhiều địa điểm ở Iran.

Theo Thông tin do Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ công bố, hơn 1.250 mục tiêu đã bị tấn công trong hai ngày đầu tiên của Chiến dịch Epic Fury.

Các hình ảnh phân tích cho thấy thiệt hại tại một số cơ sở quan trọng, bao gồm khu phức hợp của cựu Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, cơ sở hạt nhân Natanz, cơ sở máy bay không người lái Choqa Balk-e và hệ thống radar tại căn cứ không quân Zahedan.

Khu phức hợp của ông Khamenei

Ông Khamenei được cho là đã thiệt mạng trong một trong những đợt tấn công đầu tiên, cùng khoảng 40 quan chức cấp cao khác của Iran. CBS News dẫn các nguồn thạo tin cho biết, CIA đã theo dõi các hoạt động của ông trong nhiều tháng và phát hiện một cuộc họp dự kiến diễn ra vào sáng thứ Bảy tại một khu phức hợp ở Tehran. Thông tin này sau đó được chia sẻ với phía Israel.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khu nhà ở của cựu lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran trước và sau cuộc tấn công.

Cơ sở hạt nhân Natanz

Cơ sở làm giàu uranium Natanz là một trong ba địa điểm hạt nhân từng bị nhắm mục tiêu bởi các cuộc không kích riêng biệt của Israel và Mỹ vào tháng 6 năm ngoái. Hiện vẫn chưa rõ các cuộc tấn công ban đầu đó đã gây thiệt hại đến chương trình hạt nhân của Iran đến mức nào.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ba cơ sở hạt nhân đã bị phá hủy, khiến chương trình hạt nhân Iran bị thụt lùi "hàng thập kỷ". Tuy nhiên, phía Iran khi đó bác bỏ đánh giá này và cho rằng các cuộc tấn công không làm mất đi năng lực công nghệ cốt lõi của họ.

Hình ảnh vệ tinh cuối tháng 1/2026 cho thấy mái che mới đã được dựng lên trên một số tòa nhà bị hư hại, cho thấy khả năng Iran đang nỗ lực thu hồi hoặc khôi phục vật liệu từ cơ sở này.

Ảnh vệ tinh cho thấy khu phức hợp hạt nhân Natanz của Iran trước và sau cuộc tấn công.

Theo phân tích hình ảnh của CNN, một nhà kho lớn và hai tòa nhà nhỏ hơn, hai tầng đã bị ảnh hưởng trong các cuộc tấn công gần đây. Mức độ thiệt hại lần này được đánh giá là nhẹ hơn so với đợt tấn công hồi tháng 6 năm ngoái, khi Mỹ sử dụng đạn xuyên phá và tên lửa hành trình.

Cơ sở máy bay không người lái Choqa Balk-e

Cơ sở Choqa Balk-e nằm ở phía tây Iran và được cho là địa điểm sản xuất, lưu trữ máy bay không người lái. Iran nổi tiếng với dòng UAV cảm tử Shahed-136, loại máy bay không người lái một chiều mang đầu đạn tích hợp, phát nổ khi lao vào mục tiêu.

Cơ sở máy bay không người lái Choqa Balk-e ở Iran trước và sau các cuộc tấn công.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy một số cấu trúc tại cơ sở này có dấu hiệu hư hại, tuy nhiên chưa có đánh giá chính thức về mức độ tổn thất đối với năng lực sản xuất UAV của Iran.

Hệ thống radar tại căn cứ không quân Zahedan

Căn cứ không quân Zahedan nằm ở phía đông Iran, gần biên giới với Pakistan và Afghanistan. Đây là vị trí chiến lược có vai trò giám sát không phận khu vực.

Hệ thống radar tại căn cứ không quân Zahedan ở Iran trước và sau các cuộc tấn công.

Hình ảnh phân tích cho thấy hệ thống radar tại đây có thể đã bị ảnh hưởng trong các đợt tấn công. Nếu được xác nhận, thiệt hại này có thể làm suy giảm năng lực cảnh báo sớm và kiểm soát không phận của Iran tại khu vực biên giới phía đông.