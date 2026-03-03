Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cả nước sẽ tổ chức giao nhận quân trong hai ngày 4 và 5/3

Nguyễn Minh
TPO - Theo Bộ Quốc phòng, trong hai ngày 4 và 5/3, thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2026.

Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân.

Hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.

Thanh niên Phú Thọ lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, tháng 2/2025.

Thời gian qua, Cục Quân lực (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới một số văn bản để các đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2026.

Cùng với đó, toàn quân đã được tập huấn, quán triệt và thống nhất các nội dung cần thực hiện, nhất là các nội dung mới cần lưu ý để các địa phương, đơn vị nắm chắc nhiệm vụ; chỉ đạo rà soát nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ của các tỉnh, thành phố sau sáp nhập và phân bổ chỉ tiêu tuyển, nhận quân đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng từ sớm để các địa phương, đơn vị chủ động triển khai thực hiện.

Các quân khu cũng đã làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan quân sự các địa phương làm tốt công tác tham mưu trong ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường về công tác tuyển quân.

UBND các cấp đã kịp thời thành lập, kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự theo quy định mới, thành lập các hội đồng khám sức khỏe khu vực bảo đảm đúng thành phần, đủ số lượng, phù hợp với địa bàn và chỉ tiêu được giao.

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã chú trọng thực hiện tốt các bước tuyển quân từ khâu rà soát, nắm nguồn, đăng ký và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công dân và gia đình có công dân được gọi nhập ngũ để tuyên truyền, quan tâm giải quyết tốt chế độ chính sách.

Các địa phương cần thực hiện tốt các quy trình, các khâu, các bước trong tuyển quân ở cơ sở, chỉ đạo nâng cao chất lượng bình cử, đề xuất, bảo đảm dân chủ, công khai, chất lượng với phương châm "tuyển người nào chắc người đó".

Cơ quan quân sự địa phương đã phát huy phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ năm 2026.

Các địa phương giao quân và đơn vị nhận quân thường xuyên trao đổi phối hợp, hiệp đồng và tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Các đơn vị nhận quân đã xây dựng kế hoạch, phương án tiếp nhận, vận chuyển tân binh về đơn vị; chuẩn bị chu đáo nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị.

Nguyễn Minh
