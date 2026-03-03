Iran đã gây thiệt hại đến mức nào cho các căn cứ Mỹ ở Trung Đông?

TPO - Chỉ vài giờ sau khi Washington phát động chiến dịch quân sự “Epic Fury” nhằm vào Iran, Tehran đã triển khai các đòn trả đũa quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào mạng lưới căn cứ Mỹ tại Trung Đông. Theo phía Mỹ, ít nhất bốn binh sĩ đã thiệt mạng, trong khi nhiều cơ sở quân sự và trang thiết bị trị giá hàng tỷ USD bị phá hủy hoặc hư hại.

Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani, tuyên bố Tehran sẽ khiến “những kẻ tội phạm theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái và người Mỹ phải hối hận”, gọi đây là “bài học không thể quên” dành cho Washington.

Bản đồ các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông. Nguồn: Quốc hội Mỹ.

Mỹ có 19 căn cứ ở Trung Đông

Hiện Mỹ vận hành 19 căn cứ quân sự thường trực và tạm thời tại Trung Đông. Lớn nhất là căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, nơi đồn trú khoảng 10.000 binh sĩ và là sở chỉ huy tiền phương của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Tám cơ sở thường trực của Mỹ đặt tại Bahrain, Ai Cập, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Ảrập Xêút và UAE. Tính đến giữa năm 2025, có khoảng 40.000-50.000 quân nhân Mỹ hiện diện trong khu vực. Ngoài ra, Washington còn tăng cường sức mạnh hải quân bằng hai tàu sân bay hạt nhân là USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford tại Vịnh Ba Tư, mang theo hơn 130 máy bay tiêm kích.

Iran tuyên bố toàn bộ các căn cứ Mỹ trong khu vực là “mục tiêu hợp pháp”. Tính đến nay, cơ sở của Mỹ tại ít nhất sáu quốc gia đã bị tập kích.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ tấn công tên lửa của Iran vào trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain, ngày 28/2/2026. Ảnh: Getty Images.

Bahrain: Trụ sở Hạm đội 5 trúng đòn

Iran phóng tên lửa đạn đạo và UAV Shahed nhằm vào căn cứ hỗ trợ hải quân Naval Support Activity ở Bahrain - nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ. Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều nhà kho và thiết bị radar bị hư hại.

Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy UAV Shahed lao vào mái vòm radar AN/TPS-59 trị giá khoảng 300 triệu USD. Hệ thống này từng được nhà sản xuất mô tả là radar cơ động duy nhất trên thế giới có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo chiến thuật với vùng phủ 360 độ.

Iran cũng tấn công nhiều mục tiêu tại thủ đô Manama và sân bay quốc tế Bahrain. Một tàu chở dầu treo cờ Mỹ bị trúng đạn tại cảng Bahrain, khiến một công nhân thiệt mạng.

Nguồn: RT.

Iraq: Erbil và Lãnh sự quán Mỹ

Căn cứ Mỹ tại sân bay quốc tế Erbil bị tập kích liên tục trong hai ngày. UAV cũng rơi gần Lãnh sự quán Mỹ. Truyền thông Iran tuyên bố tòa nhà lãnh sự đã bị phá hủy, nhưng Washington chưa xác nhận mức độ thiệt hại, chỉ khuyến cáo công dân tránh xa khu vực.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vẫn ghi nhận “các báo cáo liên tục về tên lửa, UAV và rocket trong không phận Iraq”.

Nguồn: RT.

Jordan: Căn cứ Muwaffaq Salti

Quân đội Jordan thông báo đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo trên bầu trời căn cứ Muwaffaq Salti, khẳng định không có thương vong. Tuy nhiên, các video chưa kiểm chứng cho thấy ít nhất một tên lửa có thể đã xuyên thủng hệ thống phòng không.

Hai tuần trước khi chiến sự bùng phát, hàng chục máy bay tiêm kích Mỹ, bao gồm F-35, đã được triển khai tới đây.

Kuwait: Thương vong đầu tiên của Mỹ

Căn cứ Ali al-Salem hứng chịu loạt tên lửa. Dù Kuwait nói đã đánh chặn toàn bộ, ảnh vệ tinh cho thấy nhiều tòa nhà bị hư hại. UAV cũng đánh trúng Camp Buehring và căn cứ hải quân Mohammed Al-Ahmad.

Đáng chú ý, bốn binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Camp Arifjan khi một tên lửa Iran đánh trúng trung tâm tác chiến chiến thuật. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thừa nhận đây là “vũ khí cực kỳ mạnh”. CENTCOM xác nhận thêm ít nhất bốn người bị thương.

Sáng 2/3, ba máy bay tiêm kích F-15 Mỹ bị bắn rơi trong một sự cố bắn nhầm bởi phòng không Kuwait. Sáu phi công đã nhảy dù an toàn.

Nguồn: RT.

Qatar: Radar cảnh báo sớm 1 tỷ USD bị hư hại

Tại Doha, nhiều tiếng nổ vang lên khi tên lửa đạn đạo vượt qua phòng không và đánh trúng căn cứ Al Udeid.

Một tên lửa phá hỏng hệ thống radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 - một trong sáu hệ thống cùng loại trên thế giới, trị giá khoảng 1 tỷ USD. Bộ Quốc phòng Qatar xác nhận thiệt hại này.

UAE: Cháy lớn tại Al-Dhafra và cảng Jebel Ali

Iran phóng hàng trăm UAV và nhiều tên lửa vào UAE, bao gồm sân bay quốc tế Dubai. Khói dày đặc bốc lên từ căn cứ Al-Dhafra ở Abu Dhabi - nơi đặt máy bay tiếp dầu và UAV trinh sát Mỹ.

Một vụ cháy lớn cũng xảy ra tại cảng Jebel Ali, cảng thường xuyên được Hải quân Mỹ ghé thăm.

Nguồn: RT.

Ảrập Xêút: Dầu mỏ là mục tiêu

Ảrập Xêút tuyên bố đánh chặn tên lửa trên bầu trời căn cứ Prince Sultan. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Iran chủ yếu nhắm vào hạ tầng dầu mỏ.

Nhà máy lọc dầu Ras Tanura, lớn nhất nước này, phải tạm dừng sản xuất sau một vụ tấn công bằng UAV.

Bao nhiêu binh sĩ Mỹ thiệt mạng?

Tính đến chiều 2/3, bốn binh sĩ Mỹ được xác nhận tử vong - tất cả tại Kuwait. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, cảnh báo xung đột có thể kéo dài và con số thương vong có thể tăng.

Trong khi đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã khiến “ít nhất 200 quân nhân Mỹ thương vong”. Con số này chưa được xác minh độc lập.

Một số kênh truyền thông Iran đưa tin IRGC đã bắn trúng tàu sân bay USS Abraham Lincoln bằng bốn tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, CENTCOM bác bỏ, khẳng định tàu không bị trúng đạn và các tên lửa “thậm chí không tiến gần”.

Dù vậy, phía Mỹ xác nhận tên lửa đã được phóng nhằm vào nhóm tàu sân bay này.