Đệ nhất phu nhân Mỹ điều hành họp Hội đồng Bảo an

Bình Giang

TPO - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vừa chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) về trẻ em và giáo dục trong xung đột, ngay sau khi lực lượng Mỹ và Israel bị cáo buộc tấn công một trường học ở Iran khiến hàng trăm học sinh thiệt mạng.

img-0159.jpg
Bà Melania Trump điều hành phiên họp. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần đầu tiên phu nhân của một nguyên thủ đương nhiệm chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Kế hoạch này đã được công bố từ tuần trước, trước khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel diễn ra.

Sự kiện diễn ra sau khi Mỹ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên hằng tháng của Hội đồng, và được xem là một dấu hiệu nữa cho thấy ông Trump đang cá nhân hóa chính sách đối ngoại của Mỹ bằng cách để bạn bè và gia đình tham gia vào các vấn đề quốc gia.

Văn phòng của Melania Trump cho biết mục tiêu của bà trong cuộc họp mang tên “Trẻ em, Công nghệ và Giáo dục trong Xung đột” là nhấn mạnh vai trò của giáo dục như một phương thức thúc đẩy lòng khoan dung và hòa bình thế giới

Trong tuyên bố gửi tới Hội đồng, bà nói: “Mỹ sát cánh cùng tất cả trẻ em trên toàn thế giới. Tôi hy vọng hòa bình sẽ sớm đến với các em”.

Trong khi đó, Iran cáo buộc Israel và Mỹ tấn công một trường tiểu học dành cho nữ sinh tại thị trấn Minab ở miền nam Iran hôm 28/2. Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani cho biết vụ tấn công đã khiến 165 nữ sinh thiệt mạng.

Ông Iravani cho rằng việc Mỹ triệu tập một cuộc họp về bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang là “đáng xấu hổ và đạo đức giả sâu sắc”, trong khi “phóng tên lửa vào các thành phố của Iran, ném bom trường học và giết hại trẻ em”.

Ngày 28/2, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) ra tuyên bố lưu ý đến các báo cáo từ Iran và cho rằng sự leo thang quân sự tại Trung Đông “đánh dấu một thời điểm nguy hiểm đối với hàng triệu trẻ em trong khu vực”, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres về việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch.

Ngày 2/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với báo chí rằng “Mỹ sẽ không cố ý nhắm vào trường học”.

Đại sứ Israel tại LHQ cho biết ông đã thấy các báo cáo khác nhau, trong đó có thông tin cho rằng chính Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nhắm vào trường học này, nhưng Israel “lấy làm tiếc” về bất kỳ tổn thất sinh mạng dân thường nào.

Không đề cập trực tiếp đến cáo buộc của Iran, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Phó Thông phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an rằng tấn công vào trường học là một trong những vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em mà LHQ đã đề ra, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng bằng các cuộc điều tra mạnh mẽ và truy cứu trách nhiệm.

Bà Melania hầu như tránh xuất hiện trước công chúng trong các nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, nhưng trước đây bà từng vận động cho các vấn đề liên quan đến trẻ em, bao gồm việc viết thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2025 để nói về vấn đề trẻ em Ukraine.

Bình Giang
Reuters
