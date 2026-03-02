Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phu nhân Đại giáo chủ Iran Khamenei qua đời

Bình Giang

TPO - Phu nhân của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã không qua khỏi vì những vết thương nghiêm trọng trong đợt tấn công của Mỹ và Israel, truyền thông Iran đưa tin.

screen-shot-2026-03-02-at-94757-pm.png
Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh không qua khỏi vì thương nặng trong đợt không kích của Mỹ và Israel.

Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, 79 tuổi, rơi vào hôn mê kể từ khi bị thương trong cuộc tấn công ngày 28/2. Bà qua đời vào ngày 2/3, hãng thông tấn Tasnim cho biết.

Bà Khojasteh Khamenei là người vợ duy nhất của Đại giáo chủ Ali Khamenei. Họ kết hôn vào năm 1964. Nhà lãnh đạo tối cao và nhiều quan chức cấp cao Iran đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào khu tổ hợp nơi ông làm việc.

Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh sinh ra trong một gia đình tôn giáo danh tiếng ở Mashhad - thành phố lớn thứ hai của Iran. Cha bà là doanh nhân nổi tiếng trong khu vực, còn anh trai giữ chức phó giám đốc tại đài truyền hình nhà nước Iran IRIB.

Mặc dù kết hôn với người có ảnh hưởng nhất Cộng hòa Hồi giáo Iran, bà Bagherzadeh vẫn giữ hình ảnh kín đáo trước công chúng. Bà hiếm khi tham gia các hoạt động chính thức và hầu như tránh các vấn đề chính trị, thay vào đó tập trung cho gia đình và các nghĩa vụ tôn giáo.

Theo hãng thông tấn Fars, nhiều thành viên trong gia đình ông Khamenei, gồm con gái, con rể và cháu gái, đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của Mỹ và Iran bắt đầu từ sáng 28/2.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục Iran cho biết 171 học sinh đã thiệt mạng trên khắp Iran trong 48 giờ qua.

Trường tiểu học nữ sinh Shajareh Tayebeh ở Minab là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 168 học sinh thiệt mạng và 95 em bị thương. Số lượng thương vong còn lại được ghi nhận ở Qazvin và thủ đô Tehran.

Cơ quan giáo dục của Liên Hợp Quốc lên tiếng bày tỏ “vô cùng lo ngại” về vụ đánh bom vào trường tiểu học nữ sinh ở Iran, khiến hàng trăm trẻ em vô tội thiệt mạng.

Bình Giang
