Thế giới

Google News

Sau ba ngày giao tranh, không khí tang thương bao trùm Trung Đông

Minh Hạnh

TPO - Ít nhất 555 người đã thiệt mạng ở Iran do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Hội Chữ thập đỏ Iran cho biết. Các quốc gia vùng Vịnh khác cũng ghi nhận thương vong vì các đòn tấn công qua lại.

Trong bài đăng trên Telegram, Hội Chữ thập đỏ Iran (IRCS) xác nhận, 555 người ở 131 thành phố của Iran đã thiệt mạng vì các cuộc tấn công của Israel và Mỹ.

Trong số đó, có 165 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, một công dân Trung Quốc cũng thiệt mạng ở Iran.

Hơn 100.000 nhân viên cứu hộ đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao độ trên khắp Iran. Mạng lưới khoảng 4 triệu tình nguyện viên đang sẵn sàng cung cấp “các dịch vụ nhân đạo và hỗ trợ tâm lý” cho những người bị ảnh hưởng.

Ít nhất 9 bệnh viện ở Iran đã bị "hư hại nghiêm trọng", theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr, khi các cuộc ném bom của Mỹ và Israel bước sang ngày thứ ba.

2026-03-01t092654z-659547774-rc2.jpg
Khói bốc lên từ các vụ nổ ở Tehran. (Ảnh: Reuters)

Tại Israel, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương kể từ khi nước này bắt đầu các hoạt động quân sự chống lại Iran. Chín trường hợp tử vong trong đó được ghi nhận ở thành phố Beit Shemesh, nơi một tên lửa bắn trúng một hầm trú bom.

Tại Li-băng, ít nhất 31 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hezbollah.

8192.jpg
5000-3.jpg
5000-2.jpg
Các công trình ở Li-băng bị hư hại vì cuộc tấn công của Israel. (Ảnh: AP, EPA)

Tại Iraq, bốn thành viên của Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq - một nhóm bán quân sự được Iran hậu thuẫn - đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào trụ sở nhóm này.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, ba người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Iran.

Tại Kuwait, ba binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ xác nhận.

Tại Bahrain, một người đã thiệt mạng sau khi mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn gây ra hỏa hoạn.

Minh Hạnh
CNN
#Iran #Israel #Mỹ #Trung Đông #vùng Vịnh

