Tổng thống Mỹ Trump nói các ứng viên cho vị trí lãnh đạo Iran cũng đã thiệt mạng

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với ABC News, rằng các ứng viên tiềm năng mà Mỹ xác định có thể nắm quyền ở Iran đã thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel hôm 28/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Cuộc tấn công lớn đến mức đã loại bỏ hầu hết các ứng cử viên”, Tổng thống Trump trả lời phóng viên của đài ABC News. “Lãnh đạo tiếp theo sẽ không phải là bất kỳ ai mà chúng ta đang nghĩ đến, vì tất cả đều đã thiệt mạng. Những ứng viên ở vị trí thứ hai hoặc thứ ba cũng đã thiệt mạng”.

Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh có những câu hỏi về cách thức chuyển giao quyền lực ở Iran sau khi Lãnh tụ Tối cao - Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei - qua đời.

Tổng thống Trump cũng nhắc đến vụ ám sát ông Khamenei, nói rằng: “Tôi đã hạ gục ông ấy trước khi ông ấy hạ gục tôi. Họ đã cố gắng hai lần. Nhưng tôi đã hạ gục ông ấy trước”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, rằng ông đã thấy ba ứng cử viên phù hợp cho vị trí lãnh đạo tương lai của Iran, nhưng từ chối hé lộ chi tiết.

Tờ báo này cho biết, Tổng thống Trump “sẵn sàng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran nếu ban lãnh đạo mới chứng tỏ là một đối tác thực dụng”.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động một chiến dịch quân sự chống lại Iran. Các thành phố lớn của Iran, bao gồm cả Tehran, đã bị tấn công. Nhà Trắng biện minh cho cuộc tấn công bằng cách viện dẫn các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tuyên bố một chiến dịch trả đũa quy mô lớn. Lãnh tụ Tối cao của Iran - Ali Khamenei - và một số lãnh đạo chủ chốt khác đã thiệt mạng trong cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel.