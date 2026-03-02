Tình hình sơ tán công dân Việt Nam tại Iran

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Dù tình hình trước thềm đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển, Đại sứ quán Việt Nam tại Tehran đã kiến nghị Bộ Ngoại giao kịp thời quyết định sơ tán 19 cán bộ vào ngày 26/2, rời lên thành phố ở miền Bắc, cách thủ đô Tehran gần 400km, Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Lương Ngọc cho biết.

screen-shot-2026-03-01-at-100927-pm.png
Khói bốc lên ở Tehran sau cuộc tấn công của Mỹ và Iran ngày 28/2. (Ảnh: AP)

Chia sẻ với báo chí, Đại sứ Nguyễn Lương Ngọc cho biết, sáng 28/2, khi cuộc tấn công vào Iran bắt đầu, đường phố tương đối hỗn loạn, giao thông tắc nghẽn. Nhưng đến buổi chiều, người dân hạn chế ra ngoài, đường phố tương đối yên ắng nhưng cũng có nhiều tiếng nổ lớn; internet bị cắt, một số cửa hàng thực phẩm đóng cửa nhưng không thấy hiện tượng tích trữ. Người dân lo lắng nhưng không quá hoảng sợ. Cơ quan chức năng yêu cầu người dân sơ tán khỏi thủ đô Tehran đến nơi an toàn.

Đại sứ cho biết, cộng đồng người Việt ở Iran gồm 38 người, trong đó có 23 cán bộ và thành viên gia đình, 13 công dân định cư ở quốc gia này và 2 sinh viên. Ngay từ giữa tháng 1, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Ngoại giao xây dựng phương án bảo hộ công dân chi tiết và chuẩn bị nguồn lực.

Dù tình hình trước thềm đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển, nhưng Đại sứ quán kiến nghị Bộ Ngoại giao kịp thời quyết định sơ tán 19 cán bộ vào ngày 26/2, rời lên thành phố ở miền Bắc Iran, cách Tehran gần 400km. Đó là vùng quê hẻo lánh, không phải khu vực tấn công. Còn 2 sinh viên đang lưu trú ở thành phố cách Tehran 200km, hiện vẫn an toàn và tâm lý ổn định.

Trong một nhóm của cộng đồng người Việt tại Israel, các thành viên đang hỏi han tình hình của nhau và khuyên các bạn sinh viên, người chuẩn bị sang Israel lao động và học tập tạm hoãn kế hoạch bay để chờ tình hình an toàn.

Trước tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông, ngày 28/2, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran và Israel vào thời điểm hiện tại, không đến khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết. Công dân Việt Nam đang ở Iran và Israel và các khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột cần giữ liên hệ, theo dõi thường xuyên thông tin của cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong nước đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam tại các địa bàn lân cận, các cơ quan chức năng, các cơ quan ngoại giao tại sở tại theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam và trụ sở các cơ quan đại diện.

Bình Giang
