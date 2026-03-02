Nữ cử nhân Luật viết đơn tình nguyện khoác áo lính

TPO - Tốt nghiệp đại học, tương lai rộng mở, nhưng Nguyễn Hương Giang (24 tuổi, Tuyên Quang) quyết định chọn con đường nhiều thử thách: Tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Quyết định ấy không chỉ là ước mơ từ nhỏ mà còn là khát vọng đem sức trẻ cống hiến, góp phần giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Nguyễn Hương Giang (24 tuổi), trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang vừa quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Chia sẻ với Tiền Phong, Giang cho biết vừa trải qua hành trình gần 200km từ nơi ở về TP Tuyên Quang dù khá mệt sau quãng đường dài, song cô không giấu được niềm vui và sự tự hào khi sắp được bước vào môi trường mình mơ ước từ nhỏ.

“Khi biết có chỉ tiêu tuyển chọn nữ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, em đã quyết tâm viết đơn. Thú thật là rất hồi hộp và lo lắng vì phía trước chắc chắn nhiều thử thách. Nhưng nhờ có sự động viên của gia đình, em cảm thấy vững tin hơn rất nhiều”, Giang chia sẻ.

Nguyễn Hương Giang viết đơn tình nguyện﻿ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Ước mơ khoác lên màu áo Công an đã được nuôi dưỡng trong cô từ thuở nhỏ. Bố và em trai của Giang đều đang công tác trong lực lượng. Những câu chuyện về công việc, về những cuộc đấu tranh thầm lặng giữ gìn bình yên trong thời bình đã gieo vào cô gái niềm khát vọng được đứng trong hàng ngũ ấy. “Được trở thành chiến sĩ Công an nhân dân là ước mơ từ nhỏ của em”, Giang tâm sự.

Để chuẩn bị cho hành trình theo đuổi lý tưởng, Giang đã theo anh trai học võ Taekwondo – môn võ đòi hỏi sự bền bỉ, kỷ luật và ý chí mạnh mẽ. Với một cô gái, việc rèn luyện không hề dễ dàng, song vì ước mơ, cô không ngừng khổ luyện mỗi ngày. “Có lúc tập luyện khá vất vả, nhưng rồi em quen dần và thấy mình mạnh mẽ hơn”, Giang nói.

Lớn lên trong sự bồi đắp lý tưởng từ gia đình, Giang không ngừng nỗ lực học tập và hoàn thành chương trình đại học với kết quả loại khá. Dù có nhiều lựa chọn nghề nghiệp phía trước, cô gái phố núi vẫn quyết tâm theo đuổi con đường mình đã chọn – đem sức trẻ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Giang thừa nhận môi trường quân ngũ sẽ nghiêm khắc, kỷ luật và áp lực cao, nhưng đó cũng là cơ hội quý giá để rèn luyện và trưởng thành. “Em hy vọng sau thời gian trong môi trường quân ngũ, mình sẽ bản lĩnh hơn, đóng góp được nhiều hơn cho sự bình yên của nhân dân”, Giang bày tỏ.

Gửi gắm tới các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ, Giang nhắn nhủ: “Nếu có ước mơ và khát vọng, hãy mạnh dạn viết đơn như em. Các bạn nữ hãy tự tin, mạnh mẽ để theo đuổi mục tiêu của mình, góp sức trẻ nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.