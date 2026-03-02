Từ đêm nay, miền Bắc chuyển mưa rét

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Từ đêm nay (2/3), miền Bắc đón không khí lạnh khiến trời chuyển mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm dần. Ngày mai (3/3), miền Bắc chuyển rét, trời tiếp tục có mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, một khối không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng đêm nay (2/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 2/3 đến ngày 3/3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá - Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo trong các ngày từ 3-5/3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa rét về đêm và sáng, riêng vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Khu vực Hà Nội từ đêm 2/3 đến ngày 3/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ ngày 3/3 đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Trước khi đón không khí lạnh, miền Bắc sáng nay nhiều mây, có sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 28-30 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ từ 31-34 độ.

z5248911240847-5d80a75cd07d390cdee17f496a999f0b-1.jpg
Miền Bắc chuyển mưa rét từ đêm nay (2/3).

Thanh Hóa đến Huế sáng nay có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày mai (3/3), khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ có thể xảy ra mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo những ngày tới khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Nguyễn Hoài
