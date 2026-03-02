Xe khách giường nằm bốc cháy tại Đắk Lắk, hành khách hoảng loạn thoát thân

TPO - Một xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi lưu thông qua đường tránh Đông ở Đắk Lắk, rất may toàn bộ hành khách kịp thời thoát nạn, không có thiệt hại về người.

Tối 1/3, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm khi đang lưu thông qua Km6 đường tránh Đông (khu vực hồ Ea Nhái), thuộc thôn Toàn Thắng 2, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, xe khách loại 44 giường nằm, 2 chỗ ngồi do tài xế Phan Tấn Nguyên Kha (SN 1982, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển bất ngờ phát cháy từ khu vực bánh trước bên phụ.

Nguyên nhân được xác định do nổ lốp trước bên phụ, phần lốp ma sát với thùng dầu rơi xuống mặt đường phát sinh tia lửa, dẫn đến cháy từ khu vực bánh xe trước. Phát hiện sự việc, tài xế và phụ xe nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, đồng thời hỗ trợ hành khách xuống xe an toàn.

Xe khách bị cháy trơ khung.

Đến khoảng 20h15, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường, phối hợp với Trạm CSGT Krông Búk và Công an xã Ea Knuếc tổ chức phân luồng giao thông, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.