Điều chỉnh, tăng cường 9 tuyến xe buýt đến Khu công nghệ cao Hòa Lạc

TPO - Trung Tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Tramoc - Sở Xây dựng) cho biết, từ ngày 1/3, đơn vị thực hiện điều chỉnh và tăng cường tổng số 9 tuyến buýt kết nối với Khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc.

Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Tramoc cho biết, việc điều chỉnh nêu trên nhằm tạo thuận tiện cho người dân đi lại, trong đó có hành khách là đối tượng học sinh đi học, người đi làm ở trong khu vực nội thành và các vùng phụ cận đến Khu CNC Hòa Lạc.

Xe buýt hoạt động trên địa bàn Hà Nội

Cụ thể, ngay trong ngày 1/3 Tramoc thực hiện tổ chức thêm 03 tuyến buýt tăng cường, kết nối với Khu CNC Hòa Lạc và điều chỉnh tăng tần suất dịch vụ 01 tuyến buýt. Trong đó, điều chỉnh tăng tần suất dịch vụ tuyến buýt số 88: Bến xe Mỹ Đình - Hòa Lạc - Xuân Mai từ 21-25 phút/lượt (86 lượt/ngày) lên 15-20 phút/lượt (104 lượt/ngày).

Điều chỉnh lộ trình, tăng tần suất dịch vụ tuyến buýt số 89: bến xe Yên Nghĩa - Bến xe Sơn Tây từ 22-27-30 phút/lượt (83 lượt/ngày) lên 20-25 phút/lượt (96 lượt/ngày) kết nối với Khu CNC Hòa Lạc Hòa Lạc.

Tổ chức thêm 02 tuyến xe buýt điện lớn tăng cường: Tuyến E07TC từ Long Biên về Khu CNC Hòa Lạc theo lộ trình của tuyến E07 (giai đoạn 1: từ 1/3 - 31/3/2026 tần suất 30 phút/lượt; giai đoạn 2 từ 01/4/2026: tần suất 20 phút/lượt); tuyến E06TC từ Bến xe Giáp Bát về Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo lộ trình của tuyến E06 (tần suất 30 phút/lượt); thời gian hoạt động từ 5h00 đến 21h00.

Ông Thái Hồ Phương cho biết, sau khi điều chỉnh tăng cường 9 tuyến buýt kết nối với Khu CNC Hòa Lạc (gồm 08 tuyến buýt có trợ giá số 74, 88, 107, 117, 119, 89, E06TC, E07TC và 01 tuyến buýt không trợ giá ( tuyến 71) đã nâng tổng số lượt trong ngày lên 875 (tăng 246 lượt/ngày), tần suất dịch vụ từ 10-30 phút/lượt.