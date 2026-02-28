Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Giao đất xây khu nhà ở thấp tầng tại Thanh Trì

Thanh Hiếu
TPO - UBND TP Hà Nội giao 7.452,7m2 đất cho Công ty cổ phần đầu tư Fortune để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại xã Thanh Trì.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định giao 7.452,7m2 đất tại xã Thanh Trì (Hà Nội) cho Công ty cổ phần đầu tư Fortune để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất B1-1 xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (nay là xã Thanh Trì).

Trong tổng diện tích 7.452,7m2 đất có 3.984,9m2 đất ở; 3.467,8m2 đất còn lại, gồm đất quy hoạch giao thông khu ở, đất quy hoạch cây xanh, sân vườn công cộng và đất mở đường giao thông khu vực theo quy hoạch.

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

nhaothaptang-1772190015045595110431-0-158-501-960-crop-17721900238241392612078.jpg
UBND thành phố giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư Fortune xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại xã Thanh Trì

Công ty cổ phần đầu tư Fortune được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ký quyết định. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định, lâu dài.

Công ty cổ phần đầu tư Fortune có trách nhiệm xây dựng đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo quy hoạch được duyệt và bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý.

Công ty có liên hệ với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ, đầu tư theo quy định.

Thanh Hiếu
#Nhà ở thấp tầng #Thanh Trì #Hà Nội #Giao đất

