Bất động sản vệ tinh TPHCM diễn biến ra sao?

TPO - Các thị trường bất động sản vệ tinh của TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển bài bản và có cấu trúc hơn, nơi quy hoạch đô thị và tiến độ triển khai hạ tầng sẽ quyết định giá trị dài hạn. Trong thời gian tới, những dự án bám sát các trục giao thông trọng điểm, phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp và có quy hoạch sử dụng đất minh bạch sẽ có lợi thế thu hút nhu cầu bền vững.

Phân hoá rõ rệt

Cushman & Wakefield vừa công bố báo cáo Thị trường nhà ở TPHCM quý IV/2025, ghi nhận sự phân hóa rõ nét tại các thị trường nhà ở khu vực vệ tinh của TPHCM, trong đó Bình Dương dẫn đầu về nguồn cung và lượng hấp thụ căn hộ, trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ ở phân khúc nhà ở thấp tầng trong bối cảnh kỳ vọng tăng trưởng được thúc đẩy bởi hạ tầng.

Theo đó, trong quý IV/2025, thị trường căn hộ Bình Dương trở nên sôi động với nhiều dự án mở bán mới, nâng tổng nguồn cung sơ cấp đạt 16.910 căn hộ. Trong đó, nguồn cung mới ghi nhận 7.797 căn - mức cao nhất kể từ đầu năm, gấp 9,5 lần so với quý trước (817 căn) đến từ các dự án có hạ tầng đồng bộ tốt, đủ điều kiện mở bán và phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Khu vực Thuận An và Dĩ An đang dẫn đầu về nguồn cung tại Bình Dương với các dự án nổi bật như Happy One Mori, A&T Saigon Riverside hay Setia Edenia vừa ra mắt.

Hiệu suất thị trường căn hộ vệ tinh TPHCM.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, một dự án căn hộ gia nhập thị trường với khoảng 700 căn hộ mở bán mới tại Phú Mỹ, phản ánh thị trường dần hồi phục hậu sáp nhập sau thời gian dài không ghi nhận dự án mới.

Dẫn dắt thị trường căn hộ quý IV/2025 là các chủ đầu tư như BCONS, Phát Đạt, An Gia, Tùng Mỹ với các dự án quy mô lớn và pháp lý hoàn thiện. Nguồn cầu thị trường gia tăng, tái phân bổ giúp vùng ven và đô thị vệ tinh trong bối cảnh TPHCM định hướng phát triển đa cực và giá căn hộ tại đây đang ở mức cao. Bên cạnh đó, hạ tầng hoàn thiện và chính sách bán hàng cũng là yếu tố quan trọng đối với chủ sở hữu căn hộ.

Với Bình Dương, lượng hấp thụ mới ghi nhận ở mức 6.609 căn hộ, tăng 55% so với quý III/2025 (4.260 căn), phản ánh tính thanh khoản cao của thị trường, các dự án mở bán mới đạt tỷ lệ hấp thụ tương đối ổn định ở mức 77%.

Trong khi đó, nguồn cầu đối với phân khúc căn hộ dần hình thành tại Bà Rịa - Vũng Tàu sau khoảng thời gian dài không có dự án mở bán mới, lượng hấp thụ đạt 523 căn cho thấy thị trường hấp thụ thận trọng và có chọn lọc.

Trong quý IV/2025, giá bán căn hộ tại các thị trường vệ tinh tiếp tục phân hóa rõ rệt giữa Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại Bình Dương, giá bán sơ cấp trung bình đạt khoảng 2.031 USD/m2, tăng khoảng 2% so với quý III/2025, cho thấy đà tăng giá được duy trì nhờ lực cầu ổn định và nguồn cung có chất lượng, pháp lý rõ ràng.

Trái lại, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn trong giai đoạn điều chỉnh khi lực cầu chưa tăng mạnh để hỗ trợ xu hướng tăng giá diện rộng. Giá bán trung bình đạt khoảng 1.297 USD/m2, giảm khoảng 8% so với quý III/2025.

Tương lai ra sao?

Xét về triển vọng, khu vực vệ tinh của TPHCM cho thấy tiềm năng mạnh mẽ trong bối cảnh nguồn cầu quay trở lại. Với Bình Dương, nguồn cung năm 2026 dự kiến đạt 20.436 căn hộ, cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước, cho thấy thị trường bước vào chu kỳ phát triển mới sau sáp nhập.

Sang năm 2027, quy mô nguồn cung giảm còn khoảng 5.000 căn, phản ánh xu hướng kiểm soát rủi ro và điều tiết nhịp ra hàng của các chủ đầu tư. Các dự án tương lai tập trung chủ yếu tại nơi có kết nối thuận tiện, điển hình như quốc lộ 13, tuyến metro số 1 nối dài.

Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến cung cấp 10.931 căn hộ trong năm 2026, nguồn cung tiếp tục mở rộng nhưng ở mức chọn lọc, tập trung vào các khu vực hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng và định hướng phát triển du lịch - logistics (chủ yếu ở Vũng Tàu), qua đó hạn chế nguy cơ dư cung ngắn hạn.

Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc Cấp cao Tư vấn chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam cho biết, các thị trường vệ tinh của TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển bài bản và có cấu trúc hơn, nơi quy hoạch đô thị và tiến độ triển khai hạ tầng sẽ quyết định giá trị dài hạn.

“Khi TPHCM thúc đẩy chiến lược phát triển đô thị đa cực, các khu vực lân cận như Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đang hưởng lợi từ sự cải thiện kết nối vùng và định hướng quy hoạch tổng thể rõ ràng hơn. Trong thời gian tới, những dự án bám sát các trục giao thông trọng điểm, phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp và có quy hoạch sử dụng đất minh bạch sẽ có lợi thế thu hút nhu cầu bền vững, đồng thời góp phần vào quá trình mở rộng đô thị cân bằng của toàn vùng đô thị”, bà Ngọc nói.