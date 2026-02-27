Cơ hội hiếm có khó tìm: Dễ dàng sở hữu nhà phố Van Phuc City với ưu đãi 28%

Đầu năm mới 2026, Van Phuc Group tiếp tục chương trình ưu đãi dành cho khách lên đến 28%. Đây là những sản phẩm nhà phố và shophouse cuối cùng trong giỏ hàng 30 căn được áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt.

Nhà phố, shophouse tại Van Phuc City

Tri ân đặc biệt cho khách hàng ưu đãi đến 28%

Bước sang năm mới 2026, trong bối cảnh nhiều sản phẩm BĐS đang đứng trước việc room tín dụng đang "siết chặt", lãi suất đang có xu hướng tăng cao gây áp lực cho chung cho thị trường BĐS nói chung thì việc Van Phuc Group đưa ra chính sách ưu đãi đặc biệt chiết khấu lên đến 28% giúp khách hàng gia tăng cơ hội sở hữu nhà ở đã hiện hữu và có chủ quyền riêng tại Van Phuc City để làm nơi an cư và đầu tư lâu dài. Đây là một cơ hội hiếm có để khách hàng yên tâm bảo tồn và gia tăng tài sản của mình.

Cùng với đó, chính sách ưu đãi lên đến 28% được triển khai như một lời chúc đầu năm mang ý nghĩa sẻ chia giá trị và gắn kết lâu dài của Van Phuc Group dành tặng cho khách hàng.

Ngoài ra, điểm đặc biệt của chính sách này nằm ở thời điểm áp dụng: khi Van Phuc City đã sở hữu hệ tiện ích hoàn chỉnh, nhịp sống đô thị rõ nét và giá trị tài sản ngày càng tăng giá. Khách hàng không chỉ nhận được lợi thế về tài chính mà còn được bước vào một không gian sống hiện đại, phát triển và đã hình thành cộng đồng ổn định.

Các sản phẩm nhà ở tại Van Phuc City với kiến trúc sang trọng và hiện đại

Do đó, ưu đãi 28% vì thế không chỉ là con số mà là thông điệp đầu năm về một chiến lược phát triển bền vững của Van Phuc Group: mang đến cho khách hàng giá trị thực, niềm tin thực và sinh lời dài hạn.

Lợi ích kép cho cả an cư và đầu tư

Với khách hàng mua để ở, ưu đãi 28% giúp tối ưu nguồn vốn ban đầu để sở hữu một không gian sống đã hoàn thiện về hạ tầng và tiện ích. Thay vì chờ đợi nhiều năm để hình thành cộng đồng cư dân, khách hàng có thể an cư ngay trong một khu đô thị đã vận hành ổn định, hội tụ công viên, trường học, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại, phố mua sắm... Giá trị an cư không chỉ nằm ở ngôi nhà mà còn ở chất lượng sống được đầu tư hiện đại, đáng sống.

Kinh doanh nhộn nhịp, sầm uất tại Van Phuc City

Với nhà đầu tư, ưu đãi 28% trở thành đòn bẩy tài chính rõ rệt. Việc mua vào với chi phí thấp hơn mặt bằng chung giúp tạo khoảng chênh an toàn giữa giá mua và giá trị tài sản trong tương lai.

Đồng thời, lợi thế lớn của Van Phuc City là cộng đồng cư dân hiện hữu và các tuyến phố thương mại đã hoạt động sôi động, cho phép khai thác kinh doanh hoặc cho thuê ngay thay vì phải chờ đợi dài hạn như ở nhiều dự án khác.

Trong bối cảnh thị trường đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, rất ít sản phẩm có thể đồng thời đáp ứng hai yếu tố như các sản phẩm nhà ở tại Van Phuc City: ở tốt và sinh lời tốt. Chính sự kết hợp giữa ưu đãi tài chính, giá trị sử dụng ngay và tiềm năng gia tăng giá trị lâu dài đã tạo nên lợi ích kép cho người mua các sản phẩm nhà ở tại đây.

Những “siêu phẩm” giới hạn còn sót lại

Ưu đãi 28% lần này được áp dụng cho những “siêu phẩm giới hạn” được chọn lọc từ các vị trí đẹp nhất trong đại đô thị Van Phuc City. Đây là đều là các sản phẩm hội tụ đầy đủ các yếu tố giá trị mà thị trường ngày càng khan hiếm: vị trí trung tâm, khả năng kết nối thuận lợi, công năng linh hoạt và tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn.

Phần lớn các căn còn lại sở hữu lợi thế về mặt tiền trục đường lớn, gần công viên, quảng trường và các tuyến phố thương mại sôi động. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho việc khai thác kinh doanh, cho thuê hoặc sử dụng đa mục đích, đồng thời bảo đảm tính thanh khoản cao trong tương lai.

Nhà phố, shophouse tại Van Phuc City tọa lạc tại các vị trí đắc địa

Về kiến trúc và công năng, các sản phẩm nhà phố và shophouse được thiết kế đồng bộ, sang trọng, tối ưu không gian sử dụng và mặt tiền thương mại. Mô hình “2 trong 1” vừa an cư vừa kinh doanh giúp chủ sở hữu linh hoạt trong mọi kịch bản: ở, cho thuê, mở văn phòng hay phát triển dịch vụ, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Đặc biệt, những sản phẩm giới hạn này được thụ hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích đã hoàn thiện của khu đô thị: công viên, trường học, bệnh viện, khu mua sắm, giải trí và cộng đồng cư dân đông đúc. Đây chính là lợi thế mà phần lớn dự án mới trên thị trường chưa thể có khi giá trị khai thác thực tế vẫn còn nằm ở tương lai.

Trong bối cảnh quỹ đất tại TP.HCM ngày càng thu hẹp, những sản phẩm nhà ở giới hạn còn sót lại tại Van Phuc City đều là những tài sản khan hiếm, có giá trị tích lũy bền vững theo thời gian. Đây là thời điểm dành cho những khách hàng biết nắm bắt cơ hội để lựa chọn điểm đến an cư và đầu tư lâu dài.

Van Phuc City (Khu đô thị Vạn Phúc), Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình, TP.HCM