Thấy dép và đồ câu cá trên bờ, người dân lặn tìm, phát hiện hai em nhỏ dưới hồ

TPO - Trong lúc đi câu cá tại hồ nước, hai em nhỏ ở Đắk Lắk không may đuối nước tử vong.

Chiều 1/3, trường Tiểu học Y Jút (xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) có báo cáo về việc hai học sinh của trường gặp tai nạn đuối nước thương tâm.

Theo báo cáo, khoảng 10h sáng cùng ngày, tại hồ chứa nước Ea Wưl (buôn Ye, xã Ea Knuếc), người dân phát hiện hai đôi dép cùng một số vật dụng dùng để câu cá trên bờ nhưng không thấy người.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân nhảy xuống hồ tìm kiếm và phát hiện hai em nhỏ bị đuối nước. Ngay lập tức, người dân đưa các em lên bờ và tiến hành sơ cứu nhưng không thành.

Hai học sinh tiểu học tử vong dưới hồ nước. Ảnh minh họa.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là Y.S.R.N. (SN 2016, học sinh lớp 3B) và Y.M.N. (SN 2018, học sinh lớp 2A, cùng học tại trường Tiểu học Y Jút).

Theo lãnh đạo nhà trường, sự việc xảy ra vào Chủ nhật, học sinh được nghỉ học. Sau khi sự việc xảy ra, ban giám hiệu cùng một số giáo viên, nhân viên nhà trường đã đến gia đình hai học sinh để hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần.

Đến nay, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã quyên góp được hơn 18 triệu đồng để hỗ trợ gia đình các em.

