Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa mới sẽ làm công tác nhân sự trong gần 1 tuần

Sáng 2/3, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, còn 13 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 phải thực hiện thành công cuộc bầu cử; đồng thời, chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và kỳ họp thứ nhất, HĐND các cấp. "Đây đều là những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: Hồ Long

Theo ông, trong đợt 1 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ làm công tác nhân sự trong khoảng gần 1 tuần và thảo luận, thông qua một số dự án luật. Đợt hai cũng dành khoảng 1 tuần thảo luận, thông qua một số luật, nghị quyết.

Với khối lượng nội dung lớn, phạm vi điều chỉnh rộng, nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau, vì vậy cần tập trung làm rõ những vấn đề còn vướng, chính sách còn có các phương án lựa chọn, nội dung cần xin ý kiến chỉ đạo để thống nhất trước khi trình Quốc hội.

"Quan điểm chung là làm đến đâu chắc đến đó, chất lượng là yếu tố quyết định”, nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phải chuẩn bị đầy đủ thủ tục, chất lượng để thông qua.

Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 2 đợt, cho ý kiến với 10 dự luật và 1 dự thảo nghị quyết trình thông qua kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo rà soát thật kỹ các cơ quan trình để đảm bảo thủ tục, thời gian, chất lượng.

Với nhóm luật thuộc lĩnh vực tư pháp, quyền công dân như Luật Công chứng, Trợ giúp pháp lý, Tiếp cận thông tin, đây là những dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Vì vậy, quy định phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát hạn chế tối đa phát sinh thủ tục không cần thiết.

Đối với Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phải tạo được cơ chế đặc thù rõ ràng, thực chất, không dàn trải; phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực; chính sách đưa ra phải khả thi, triển khai được ngay, tránh quy định chung chung.

Với Luật Bảo hiểm xã hội, chính sách an sinh phải bảo đảm tính ổn định, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người lao động và doanh nghiệp; không để tạo tâm lý lo lắng trong xã hội…

Không để bị động trong bất kỳ khâu nào

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trường hợp chuẩn bị kịp hồ sơ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến với một số nội dung quan trọng khác trình Quốc hội như dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2026–2030 và báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.

Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 2 đợt. Ảnh: Hồ Long

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền và xem xét báo cáo công tác dân nguyện theo thường lệ.

Phiên họp cũng sẽ cho ý kiến (lần 2) chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Trong đó, xem xét nội dung nào rút ra, nội dung nào bổ sung. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần chung là chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động trong bất kỳ khâu nào.

Cùng với đó, việc chuyển giao nhiệm kỳ cũng cần bảo đảm thông suốt, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, không gián đoạn hoạt động của các cơ quan.

Hiện nay, vẫn còn một số dự án luật khác theo chương trình lập pháp dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ Nhất, và đã đăng ký trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 3, nhưng đến nay chưa có hồ sơ để thẩm tra.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung khắc phục ngay, không thể đến sát kỳ họp mới đề nghị lùi vì chưa chuẩn bị kịp; không để cơ quan thẩm tra phải chờ, phải đôn đốc nhiều lần.