‘Bóng hồng’ Bắc Ninh tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an

TPO - Hai cô gái trẻ của tỉnh Bắc Ninh đã khiến nhiều người xúc động khi tình nguyện khoác lên màu áo Công an nhân dân. Từ giảng đường đại học đến quyết định dấn thân vào môi trường kỷ luật, Tô Thị Hà Chi và Nguyễn Thị Cẩm Ly chọn gửi tuổi xuân cho Tổ quốc bằng tinh thần tiên phong, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

“Bóng hồng” Bắc Ninh gửi tuổi xuân vào lực lượng Công an. Video: Nguyễn Thắng

Hình ảnh hai “bóng hồng” Tô Thị Hà Chi và Nguyễn Thị Cẩm Ly với ánh mắt rạng rỡ, quyết tâm rèn luyện trong môi trường kỷ luật đã thắp lên niềm tự hào về tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay.

Sẵn sàng cống hiến tuổi xuân

Một buổi sáng mưa nhẹ tại xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh. Trong hội trường nơi tổ chức gặp mặt động viên các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ năm 2026, không khí ấm áp lạ thường. Giữa hàng chục gương mặt trẻ trung, háo hức chuẩn bị bước vào môi trường quân ngũ, nổi bật hơn cả là một cô gái với nụ cười hiền và ánh mắt kiên định – Tô Thị Hà Chi, sinh năm 2002, cô gái duy nhất của xã tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Năm nay, Tô Thị Hà Chi là cô gái duy nhất tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an ở xã Văn Môn. Ảnh: Nguyễn Thắng

Chi vừa tốt nghiệp cao đẳng y dược Hà Nội. Sinh ra trong gia đình thuần nông, là con thứ hai trong nhà có ba chị em, Chi lớn lên cùng những mùa vụ vất vả của bố mẹ. Quyết định viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ Công an của em khiến nhiều người bất ngờ, nhưng với gia đình, đó là lựa chọn đáng tự hào.

Xã Văn Môn gặp mặt động viên thanh niên nhập ngũ năm 2026.

Sau phút bẽn lẽn ban đầu, Chi chia sẻ: “Tôi muốn được rèn luyện bản thân trong môi trường kỷ luật để trưởng thành hơn. Tôi cũng muốn góp một phần nhỏ bé của mình để phục vụ Tổ quốc”. Nói về ước mơ ấy, ánh mắt cô gái trẻ ánh lên niềm vui và sự háo hức.

Khi biết con gái viết đơn tình nguyện, bố mẹ Chi – những người nông dân quanh năm gắn bó với ruộng đồng đã hoàn toàn ủng hộ. Với họ, đó không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp, mà còn là sự dấn thân đầy trách nhiệm của con gái với quê hương, đất nước.

Hình ảnh đời thường của Chi.

Ông Kiều Văn Hoàn - Chủ tịch UBND xã Văn Môn, cho biết trong số hàng chục thanh niên của xã lên đường nhập ngũ năm nay, chỉ có duy nhất một nữ công dân tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an là Tô Thị Hà Chi. “Chúng tôi đánh giá cao tinh thần tự nguyện của Chi. Đây là hành động thể hiện trách nhiệm với Tổ quốc, rất cần được lan tỏa trong giới trẻ”, ông Hoàn nhấn mạnh.

Tình yêu ngành Công an “ngấm vào máu” của cô gái trẻ

Nếu như Hà Chi mang đến hình ảnh dịu dàng nhưng mạnh mẽ của cô gái vùng quê Văn Môn, tại xã Lục Sơn, một “bóng hồng” khác cũng đang háo hức chờ ngày khoác lên mình màu áo xanh của lực lượng Công an nhân dân. Đó là Nguyễn Thị Cẩm Ly, sinh năm 2003, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Nguyễn Thị Cẩm Ly là bạn nữ thứ 2 trong tỉnh Bắc Ninh tình nguyện đi nghĩa vụ Công an.

Sinh ra trong gia đình có bố là y sĩ tại Trạm y tế xã Lục Sơn, mẹ làm nông, Ly là chị cả trong gia đình có 3 chị em. Em trai đang là sinh viên năm nhất Học viện Nông nghiệp Việt Nam, còn em gái nhỏ mới học lớp 1. Là chị cả, Ly sớm ý thức được trách nhiệm với gia đình và xã hội.

“Từ nhỏ, tôi đã ước mơ được khoác lên mình màu áo xanh của lực lượng Công an. Ước mơ ấy cứ lớn dần theo năm tháng”, Ly chia sẻ. Ngay sau khi tốt nghiệp THPT, Ly từng muốn đăng ký đi nghĩa vụ Công an, nhưng khi đó chưa có bằng đại học nên em quyết định tiếp tục học tập để hoàn thiện bản thân. Giờ đây, khi đã tốt nghiệp, cô gái cho rằng đó là thời điểm chín muồi để thực hiện khát vọng của mình.

Từ nhỏ, Ly đã ước mơ vào ngành Công an.

Nói về tình yêu với ngành, Ly không giấu được xúc động: "Tôi đam mê ngành Công an như ngấm vào máu. Tôi muốn được phục vụ Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho mọi người”.

Khi biết con gái viết đơn tình nguyện, gia đình Ly hoàn toàn ủng hộ. Bố mẹ và các em trở thành chỗ dựa tinh thần lớn lao, tiếp thêm động lực để cô gái trẻ vững tin bước vào môi trường mới – nơi kỷ luật, rèn luyện và thử thách sẽ tôi luyện bản lĩnh.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ly đã tình nguyện đi nghĩa vụ Công an.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, trong đợt thực hiện nghĩa vụ năm 2026, toàn tỉnh có hai nữ công dân tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân là Tô Thị Hà Chi và Nguyễn Thị Cẩm Ly. Đây là những thanh niên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, tiên phong xung kích của tuổi trẻ.

Anh Hà Thái Sơn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, trong bối cảnh ngày càng nhiều cơ hội nghề nghiệp mở ra cho giới trẻ, việc Tô Thị Hà Chi và Nguyễn Thị Cẩm Ly lựa chọn môi trường kỷ luật nghiêm khắc, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách để rèn luyện bản thân là minh chứng sinh động cho tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ Bắc Ninh. Họ không chọn con đường dễ dàng. Họ chọn thử thách để trưởng thành. Họ chọn cống hiến để tuổi xuân có ý nghĩa hơn.

Tô Thị Hà Chi và Nguyễn Thị Cẩm Ly là 2 bạn nữ tình nguyện đi nghĩa vụ Công an ở tỉnh Bắc Ninh.

Hình ảnh hai “bóng hồng” chuẩn bị lên đường nhập ngũ không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là thông điệp đẹp về trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ hôm nay. Khi Tổ quốc cần, không phân biệt nam hay nữ, mỗi người trẻ đều có thể góp sức mình bằng những hành động cụ thể.

“Giữa sắc xanh của màu áo Công an nhân dân, những gương mặt nữ như Hà Chi và Cẩm Ly càng trở nên nổi bật. Đó là sắc xanh của lý tưởng, khát vọng cống hiến và của niềm tin của tuổi trẻ vào một hành trình mới – hành trình rèn luyện, trưởng thành và phụng sự nhân dân”, anh Sơn nhấn mạnh.

Ngày lên đường đang đến gần. Phía trước chắc chắn còn nhiều gian nan. Nhưng với sự ủng hộ của gia đình, chính quyền địa phương và niềm tin vào lựa chọn của mình, hai cô gái trẻ của Bắc Ninh đã sẵn sàng gửi tuổi xuân vào môi trường kỷ luật, viết tiếp câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của thế hệ hôm nay.