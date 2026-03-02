Khẩu trang chống đọng hơi nước giành 'cú đúp' giải Nhất thi đổi mới sáng tạo

TPO - Flow Mask – khẩu trang chống đọng hơi nước cho người đeo kính – xuất sắc giành “cú đúp” giải Nhất tại chuỗi cuộc thi Thách thức Đổi mới sáng tạo – VNUK Innovation Challenge 2026.

Chiều 1/3, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK - ĐH Đà Nẵng) phối hợp với Thành Đoàn – Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng tổ chức lễ tổng kết và trao giải chuỗi cuộc thi Thách thức Đổi mới sáng tạo – VNUK Innovation Challenge 2026.

Flow Mask giành "cú đúp" giải nhất chuỗi cuộc thi Thách thức Đổi mới sáng tạo – VNUK Innovation Challenge 2026. Ảnh: Giang Thanh

Chuỗi Thách thức Đổi mới sáng tạo gồm 3 sân chơi: Design Thinking for Human Challenges, VNUK SV.STARTUP và U-Invent 8; thu hút 62 ý tưởng và hơn 400 học sinh, sinh viên trên toàn quốc tham gia.

Trong đó, cuộc thi Design Thinking for Human Challenges thu hút 120 sinh viên tham dự. Tham gia cuộc thi, các bạn trẻ được trực tiếp khảo sát nhu cầu cộng đồng, phát triển nguyên mẫu tại Không gian sáng chế VNUK và liên tục thử nghiệm, cải tiến giải pháp.

Cuộc thi VNUK SV.STARTUP có sự tham gia tranh tài của 100 học sinh, sinh viên toàn quốc với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có khả năng thương mại hóa trong các lĩnh vực công nghiệp – công nghệ lõi (AI, STEM), nông nghiệp – môi trường – năng lượng, giáo dục – du lịch – tài chính, y tế – sức khỏe và kinh doanh tạo tác động xã hội.

Cuối cùng, cuộc thi U-Invent 8 thu hút sự tham gia của 100 học sinh THPT toàn quốc với chủ đề: “Giải pháp sáng tạo vì tương lai bền vững – Innovation for Blue-Green Sustainable Future”.

Đặc biệt, năm nay, dự án Flow Mask – khẩu trang chống đọng hơi nước dành cho người đeo kính xuất sắc nhận “cú đúp” giải Nhất của cuộc thi Design Thinking for Human Challenges và VNUK SV.STARTUP.

Các dự án, ý tưởng đạt giải sẽ được cử tham dự các cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo uy tín trong nước và quốc tế.

Sản phẩm điều hướng luồng hơi thở một cách thông minh, đảm bảo sự thông thoáng và thoải mái khi sử dụng giải quyết khó khăn của người đeo kính giúp nhìn rõ trong môi trường ẩm và mưa.

Dự án ứng dụng năng lượng tái tạo trong chế tạo hệ thu hồi nước đa tầng cho cộng đồng cư dân vùng biển đảo và ven biển của nhóm học sinh đến từ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi U-Invent 8.

Bên cạnh đó, nhiều dự án, ý tưởng đổi mới sáng tạo giải quyết các bài toán thực tiễn, các vấn đề xã hội giành giải cao trong chuỗi các cuộc thi như: Lumba - gối tựa lưng thắt lưng công thái học dành cho người đi xe máy; đồ lót kinh nguyệt thông minh dành cho nữ sinh; Tem nhãn trái cây làm từ vật liệu sinh học; Hệ thống giám sát, cảnh báo và dập cháy tự động khi sạc pin xe máy điện; Mô-đun chắn lũ lắp ghép từ nhựa tái chế; Robot hỗ trợ truy vết ô nhiễm nguồn nước…

Các đội thi đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích sẽ được cử tham dự cuộc thi SV.STARTUP lần thứ VIII do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì; Giải thưởng Đổi mới và Sáng tạo Quốc tế - ICIA 2026 - sân chơi thường niên bồi dưỡng kỹ năng tư duy toàn cầu.

Ký kết hợp tác chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong trường học.

Theo TS. Nguyễn Hiệp – Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, VNUK Innovation Challenge không chỉ là một chuỗi cuộc thi mà còn là hành trình học tập trải nghiệm – nơi ý tưởng được ươm mầm, tinh thần dấn thân được nuôi dưỡng.

“Chúng tôi tạo nên sân chơi để người trẻ học cách giải quyết vấn đề thực tiễn bằng công nghệ với tư duy toàn cầu và trách nhiệm địa phương. VNUK cũng mong muốn tạo ra hệ sinh thái kết nối nhà trường – doanh nghiệp – nhà đầu tư, nơi ý tưởng xuất phát từ thực tiễn, được cố vấn bởi chuyên gia và tiếp sức bởi doanh nghiệp, nhà đầu tư”, TS. Hiệp nói.

Trong khuôn khổ chương trình, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh đã ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc mở rộng hệ sinh thái hỗ trợ học sinh, sinh viên sau cuộc thi.