Công bố 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

TPO - Sau quá trình rà soát, thẩm định kỹ lưỡng hồ sơ từ đơn vị thường trực, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 họp lần thứ nhất, đã bỏ phiếu bằng phần mềm chọn ra 19 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến.

Ngày 2/3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức họp báo công bố danh sách 19 đề cử xuất sắc lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025.

Trước đó, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã tiến hành xem xét 147 hồ sơ đề cử đến từ 10 lĩnh vực khác nhau gồm: Học tập; Nghiên cứu khoa học; Văn hoá nghệ thuật; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Hoạt động xã hội; Lao động sản xuất; Kinh doanh - Khởi nghiệp; Quản lý hành chính nhà nước.

19 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Lê Kiến Thành, Trần Minh Hoàng, Nguyễn Lương Thái Duy, Lệ Hằng, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh, Nguyễn Chí Đông, Phạm Chí Nhu, Lê Thị Hồng, Đoàn Văn Chí, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hữu Dũng, Quốc Khánh, Đình Bắc, Nguyễn Hương, Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy), Phương Mỹ Chi, Nguyễn Đức Phúc, Mùa A Thi (lần lượt từ trái qua phải, từ trên xuống dưới).

Sau quá trình thảo luận, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng thành tích và mức độ lan tỏa xã hội của các ứng viên, Hội đồng đã lựa chọn ra 19 đề cử tiêu biểu nhất để bước vào vòng bình chọn trực tuyến.

Trong đó, 3 lĩnh vực (Học tập, Nghiên cứu khoa học, Văn hóa nghệ thuật) có 3 đề cử/lĩnh vực. 4 lĩnh vực (Kinh doanh khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao) có 2 đề cử/lĩnh vực. 2 lĩnh vực (Lao động sản xuất, Hoạt động xã hội) có 1 đề cử/lĩnh vực. Riêng lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước không có đề cử.

Để việc bình chọn có sự tham gia rộng rãi của công dân Việt Nam trong và ngoài nước, báo Tiền Phong - Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam sẽ treo banner có gắn link site bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 trên hệ thống báo điện tử trong thời gian từ ngày 2/3 đến hết ngày 16/3/2026. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với một số đề cử Giải thưởng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 tại các Quý báo trong khoảng thời gian từ ngày 5/3 đến hết ngày 16/3/2026.

Danh sách 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025