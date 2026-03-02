Công bố 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

Ngày 2/3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức họp báo công bố danh sách 19 đề cử xuất sắc lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025.
Trước đó, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã tiến hành xem xét 147 hồ sơ đề cử đến từ 10 lĩnh vực khác nhau gồm: Học tập; Nghiên cứu khoa học; Văn hoá nghệ thuật; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Hoạt động xã hội; Lao động sản xuất; Kinh doanh - Khởi nghiệp; Quản lý hành chính nhà nước.
Sau quá trình thảo luận, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng thành tích và mức độ lan tỏa xã hội của các ứng viên, Hội đồng đã lựa chọn ra 19 đề cử tiêu biểu nhất để bước vào vòng bình chọn trực tuyến.
Trong đó, 3 lĩnh vực (Học tập, Nghiên cứu khoa học, Văn hóa nghệ thuật) có 3 đề cử/lĩnh vực. 4 lĩnh vực (Kinh doanh khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao) có 2 đề cử/lĩnh vực. 2 lĩnh vực (Lao động sản xuất, Hoạt động xã hội) có 1 đề cử/lĩnh vực. Riêng lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước không có đề cử.
Để việc bình chọn có sự tham gia rộng rãi của công dân Việt Nam trong và ngoài nước, báo Tiền Phong - Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam sẽ treo banner có gắn link site bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 trên hệ thống báo điện tử trong thời gian từ ngày 2/3 đến hết ngày 16/3/2026.
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với một số đề cử Giải thưởng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 tại các Quý báo trong khoảng thời gian từ ngày 5/3 đến hết ngày 16/3/2026.
Danh sách 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025
| STT
| Lĩnh vực
| Năm sinh
| Họ và tên
| Đơn vị
|1
|Học tập
|2007
|Lê Kiến Thành
|Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai
|2
|Học tập
|2007
|Trần Minh Hoàng
|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
|3
|Học tập
|2008
|Nguyễn Lương Thái Duy
|Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội
|4
|Nghiên cứu khoa học
|1993
|TS. Đặng Thị Lệ Hằng
|Phó trưởng Phòng Công nghệ Vật liệu Y sinh, Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
|5
|Nghiên cứu khoa học
|1991
|TS. Phạm Anh Tuấn
|Đại học Công nghệ Hoàng Gia KTH, Thụy Điển
|6
|Nghiên cứu khoa học
|1991
|TS. Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh
|Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore
|7
|Lao động sản xuất
|1996
|Nguyễn Chí Đông
|Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
|8
|Kinh doanh Khởi Nghiệp
|1991
|Phạm Chí Nhu
|Giám đốc điều hành Coolmate
|9
|Kinh doanh Khởi nghiệp
|1991
|Lê Thị Hồng
|Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn; Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính CLB Đầu Tư Khởi Nghiệp Việt Nam
|10
|Quốc phòng
|1997
|Đại úy Đoàn Văn Chí
|Đoàn An ninh 1, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị
|11
|Quốc phòng
|1993
|Thiếu tá Nguyễn Văn Thành
|Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
|12
|An ninh trật tự
|1991
|Đại uý Nguyễn Hữu Dũng
|Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy, Hà Nội.
|13
|An ninh trật tự
|1994
|Đại uý Trần Quốc Khánh
|Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ
|14
|Thể dục thể thao
|2004
|Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc
|Tiền đạo CLB Công an Hà Nội; Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam
|15
|Thể dục thể thao
|2001
|Nguyễn Thị Hương
|Đội tuyển Canoeing quốc gia Việt Nam
|16
|Văn hóa nghệ thuật
|1995
|Ca sĩ Nguyễn Thị Hoà (Hoà Minzy)
|Nghệ sĩ tự do
|17
|Văn hóa nghệ thuật
|2003
|Ca sĩ Phương Mỹ Chi
|Đại học Swinburne/Chủ tịch/PMC Entertainment
|18
|Văn hóa nghệ thuật
|1996
|Ca sĩ Nguyễn Đức Phúc
|Nghệ sĩ tự do
|19
|Hoạt động xã hội
|1999
|Mùa A Thi
|Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.
Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc, nổi bật thuộc 10 lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật và Quản lý Hành chính Nhà nước.
Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).