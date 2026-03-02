Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Công bố 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

Xuân Tùng - Châu Linh - Lưu Trinh
TPO - Sau quá trình rà soát, thẩm định kỹ lưỡng hồ sơ từ đơn vị thường trực, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 họp lần thứ nhất, đã bỏ phiếu bằng phần mềm chọn ra 19 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến.

Ngày 2/3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức họp báo công bố danh sách 19 đề cử xuất sắc lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025.

Trước đó, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã tiến hành xem xét 147 hồ sơ đề cử đến từ 10 lĩnh vực khác nhau gồm: Học tập; Nghiên cứu khoa học; Văn hoá nghệ thuật; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Hoạt động xã hội; Lao động sản xuất; Kinh doanh - Khởi nghiệp; Quản lý hành chính nhà nước.

tienphong-19decunam2025.jpg
19 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Lê Kiến Thành, Trần Minh Hoàng, Nguyễn Lương Thái Duy, Lệ Hằng, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh, Nguyễn Chí Đông, Phạm Chí Nhu, Lê Thị Hồng, Đoàn Văn Chí, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hữu Dũng, Quốc Khánh, Đình Bắc, Nguyễn Hương, Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy), Phương Mỹ Chi, Nguyễn Đức Phúc, Mùa A Thi (lần lượt từ trái qua phải, từ trên xuống dưới).

Sau quá trình thảo luận, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng thành tích và mức độ lan tỏa xã hội của các ứng viên, Hội đồng đã lựa chọn ra 19 đề cử tiêu biểu nhất để bước vào vòng bình chọn trực tuyến.

Trong đó, 3 lĩnh vực (Học tập, Nghiên cứu khoa học, Văn hóa nghệ thuật) có 3 đề cử/lĩnh vực. 4 lĩnh vực (Kinh doanh khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao) có 2 đề cử/lĩnh vực. 2 lĩnh vực (Lao động sản xuất, Hoạt động xã hội) có 1 đề cử/lĩnh vực. Riêng lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước không có đề cử.

Để việc bình chọn có sự tham gia rộng rãi của công dân Việt Nam trong và ngoài nước, báo Tiền Phong - Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam sẽ treo banner có gắn link site bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 trên hệ thống báo điện tử trong thời gian từ ngày 2/3 đến hết ngày 16/3/2026.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với một số đề cử Giải thưởng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 tại các Quý báo trong khoảng thời gian từ ngày 5/3 đến hết ngày 16/3/2026.

Danh sách 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

STT
Lĩnh vực
Năm sinh
Họ và tên
Đơn vị
1
Học tập
2007
Lê Kiến Thành
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai
2
Học tập
2007
Trần Minh Hoàng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
3
Học tập
2008
Nguyễn Lương Thái Duy
Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội
4
Nghiên cứu khoa học
1993
TS. Đặng Thị Lệ Hằng
Phó trưởng Phòng Công nghệ Vật liệu Y sinh, Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5
Nghiên cứu khoa học
1991
TS. Phạm Anh Tuấn
Đại học Công nghệ Hoàng Gia KTH, Thụy Điển
6
Nghiên cứu khoa học
1991
TS. Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh
Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore
7
Lao động sản xuất
1996
Nguyễn Chí Đông
Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
8
Kinh doanh Khởi Nghiệp
1991
Phạm Chí Nhu
Giám đốc điều hành Coolmate
9
Kinh doanh Khởi nghiệp
1991
Lê Thị Hồng
Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn; Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính CLB Đầu Tư Khởi Nghiệp Việt Nam
10
Quốc phòng
1997
Đại úy Đoàn Văn Chí
Đoàn An ninh 1, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị
11
Quốc phòng
1993
Thiếu tá Nguyễn Văn Thành
Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
12
An ninh trật tự
1991
Đại uý Nguyễn Hữu Dũng
Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy, Hà Nội.
13
An ninh trật tự
1994
Đại uý Trần Quốc Khánh
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ
14
Thể dục thể thao
2004
Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc
Tiền đạo CLB Công an Hà Nội; Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam
15
Thể dục thể thao
2001
Nguyễn Thị Hương
Đội tuyển Canoeing quốc gia Việt Nam
16
Văn hóa nghệ thuật
1995
Ca sĩ Nguyễn Thị Hoà (Hoà Minzy)
Nghệ sĩ tự do
17
Văn hóa nghệ thuật
2003
Ca sĩ Phương Mỹ Chi
Đại học Swinburne/Chủ tịch/PMC Entertainment
18
Văn hóa nghệ thuật
1996
Ca sĩ Nguyễn Đức Phúc
Nghệ sĩ tự do
19
Hoạt động xã hội
1999
Mùa A Thi
Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc, nổi bật thuộc 10 lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật và Quản lý Hành chính Nhà nước.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Xuân Tùng - Châu Linh - Lưu Trinh
#Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #T.Ư Đoàn #Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam #Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu #đề cử 2025 #tài năng trẻ #bình chọn trực tuyến #19 đề cử

