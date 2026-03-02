Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Bão Chung

Họ tên: Nguyễn Bão Chung Năm sinh: 1995 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Cà Mau; Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau; Trợ lý Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau Đơn vị giới thiệu: Giải thưởng thanh niên sống đẹp

Thành tích/Khen thưởng:

• Trực tiếp tham mưu thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị hơn 3.000 hồ sơ; phối hợp bảo đảm 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị; huy động thanh niên LLVT tham gia giáo dục pháp luật, tình nguyện vì dân, góp phần giữ vững quốc phòng — an ninh và trật tự xã hội trên địa bàn.

• Tham mưu triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, giai đoạn 2024–2025 có 36 sản phẩm sáng kiến, cải tiến được công nhận; 04 hồ sơ dự thi cấp toàn quân, 01 sản phẩm đạt giải Khuyến khích toàn quân.

• Tổ chức hơn 200 hoạt động giáo dục pháp luật, rèn luyện đoàn viên thanh niên (trên 4.200 lượt tham gia); gần 30 cuộc thi trực tuyến về Đảng, Đoàn, pháp luật với hơn 2.160 lượt dự thi.

• Tổ chức thăm hỏi, trao hơn 1.500 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh khó khăn; tổng kinh phí khoảng 700 triệu đồng; khám, cấp thuốc cho hơn 500 người dân; vận động trên 300 đơn vị máu.

• Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025.

• Bằng khen “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Cà Mau 2025” do Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao.

• Bằng khen Trung ương Đoàn và Chứng nhận của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: Giải C Cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam”.

• Giấy chứng nhận Giải B Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975–2025)” do Quân khu 9 trao.

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua 3 năm liên tiếp (2022–2024) do Bộ CHQS tỉnh Cà Mau công nhận.

• Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận.