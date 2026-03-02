Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Bão Chung

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

chung68194708pm.jpg

Họ tên: Nguyễn Bão Chung

Năm sinh: 1995

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Cà Mau; Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau; Trợ lý Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau

Đơn vị giới thiệu: Giải thưởng thanh niên sống đẹp

Thành tích/Khen thưởng:

• Trực tiếp tham mưu thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị hơn 3.000 hồ sơ; phối hợp bảo đảm 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị; huy động thanh niên LLVT tham gia giáo dục pháp luật, tình nguyện vì dân, góp phần giữ vững quốc phòng — an ninh và trật tự xã hội trên địa bàn.

• Tham mưu triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, giai đoạn 2024–2025 có 36 sản phẩm sáng kiến, cải tiến được công nhận; 04 hồ sơ dự thi cấp toàn quân, 01 sản phẩm đạt giải Khuyến khích toàn quân.

• Tổ chức hơn 200 hoạt động giáo dục pháp luật, rèn luyện đoàn viên thanh niên (trên 4.200 lượt tham gia); gần 30 cuộc thi trực tuyến về Đảng, Đoàn, pháp luật với hơn 2.160 lượt dự thi.

• Tổ chức thăm hỏi, trao hơn 1.500 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh khó khăn; tổng kinh phí khoảng 700 triệu đồng; khám, cấp thuốc cho hơn 500 người dân; vận động trên 300 đơn vị máu.

• Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025.

• Bằng khen “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Cà Mau 2025” do Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao.

• Bằng khen Trung ương Đoàn và Chứng nhận của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: Giải C Cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam”.

• Giấy chứng nhận Giải B Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975–2025)” do Quân khu 9 trao.

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua 3 năm liên tiếp (2022–2024) do Bộ CHQS tỉnh Cà Mau công nhận.

• Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận.

Thanh Huyền
