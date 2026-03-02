Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang đánh chìm hải quân Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đang đánh chìm hải quân Iran, cho biết đã phá hủy 9 tàu chiến của Iran cho đến nay và “đang xử lý phần còn lại”.

Tổng thống Trump trao đổi với Chánh văn phòng Nhà Trắng và Ngoại trưởng Marco Rubio trong lúc quân đội Mỹ triển khai chiến dịch tấn công Iran, ngày 28/2. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump đưa ra thông tin trên trong bài đăng trên mạng xã hội, khi Lầu Năm Góc tăng cường ném bom vào các mục tiêu quân sự của Iran, triển khai máy bay ném bom tàng hình B-2 từ Mỹ để tấn công các cơ sở tên lửa ngầm kiên cố của Iran bằng bom hạng nặng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, các đòn không kích của Mỹ cũng dội xuống trụ sở hải quân Iran và phần lớn đã phá hủy cơ sở này.

Quân đội Iran đáp trả bằng hàng trăm cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Mỹ xác nhận 3 quân nhân của họ đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong trận chiến ngày 1/3, theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ.

Ông Trump tuyên bố các tàu chiến còn lại của Iran sẽ sớm bị đánh chìm.

“Chúng sẽ sớm nằm dưới đáy biển”, ông Trump nói.

Quân đội Mỹ cho biết máy bay và tàu chiến của họ đã tấn công hơn 1.000 mục tiêu của Iran kể từ khi Tổng thống Trump ra lệnh bắt đầu chiến dịch tấn công ngày 28/2.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng cuộc xung đột với Iran có thể kéo dài trong 4 tuần tới, báo Daily Mail đưa tin.

“Đó là một quá trình kéo dài 4 tuần. Chúng tôi tính rằng sẽ mất khoảng 4 tuần. Vẫn luôn là quy trình khoảng 4 tuần, dù mạnh mẽ đến đâu, đây là một đất nước lớn, sẽ mất 4 tuần hoặc ít hơn”, tờ báo Anh dẫn lời ông Trump.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói với tờ báo rằng ông vẫn để ngỏ khả năng có thêm các cuộc đàm phán với phía Iran, nhưng không cho biết liệu điều đó có diễn ra sớm hay không.

“Tôi không biết. Họ muốn nói chuyện, nhưng tôi đã nói rằng họ nên nói chuyện vào tuần trước, không phải tuần này”, ông nói.

Ngoại trưởng Iran viết trên mạng xã hội X rằng quân đội nước này đã nghiên cứu “những thất bại của quân đội Mỹ ở phía đông và phía tây gần kề”, ám chỉ Afghanistan và Iraq.

“Chúng tôi đã rút ra các bài học phù hợp. Việc ném bom thủ đô của chúng tôi không ảnh hưởng đến khả năng tiến hành chiến tranh”, ông viết.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố ngày 1/3 cho thấy chỉ 27% người Mỹ ủng hộ các cuộc không kích, 43% phản đối và 29% không chắc chắn.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết một hội đồng lãnh đạo gồm ông, Chánh án Tòa án Tối cao và một thành viên của Hội đồng Giám hộ đầy quyền lực tạm thời đảm nhận nhiệm vụ của lãnh tụ tối cao sau khi ông Ali Khamenei bị sát hại.