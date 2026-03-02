Israel nói về khả năng đưa quân đến Iran

TPO - Israel đã phát động một đợt không kích mới vào Iran, trong bối cảnh quân đội Israel cho biết “vẫn còn nhiều mục tiêu phải tấn công”. Tuy nhiên, nước này khẳng định hiện chưa xem xét phương án triển khai lực lượng mặt đất đến Iran.

Ngày 1/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu Chiến dịch "Sư tử gầm", IDF đã tấn công các mục tiêu thuộc về chính quyền Iran ở trung tâm thủ đô Tehran.

“Trong ngày qua, Không quân Israel đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm thiết lập ưu thế trên không và mở đường tiến vào Tehran”, trích tuyên bố.

Theo hãng thông tấn Fars, một trong những mục tiêu trong đợt tấn công của Israel nhằm vào Tehran hôm Chủ nhật là trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Bệnh viện quân đội cũng bị tấn công, Fars cho biết, cùng một số căn cứ của lực lượng dân quân Basij.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy chiến dịch của Mỹ và Israel sắp kết thúc. Người phát ngôn quân đội Israel - Nadav Shoshani - cho biết vẫn còn nhiều mục tiêu, bao gồm cả các địa điểm sản xuất công nghiệp quốc phòng. Ông nói: "Chúng tôi có khả năng, và vẫn còn các mục tiêu để tiếp tục tấn công chừng nào còn cần thiết".

Khi được hỏi liệu Israel có đang cân nhắc triển khai lực lượng mặt đất đến Iran hay không, ông Shoshani nói, phương án này không được xem xét.