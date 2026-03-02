Iran sắp bầu lãnh tụ tối cao mới

TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết, một lãnh tụ tối cao mới có thể được chọn trong vòng vài ngày tới, sau khi Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng vì các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

Trả lời Al Jazeera, ông Araghchi khẳng định, các thể chế nhà nước ở Iran vẫn đang hoạt động, và đất nước “vốn đã có những thủ tục được quy định trong hiến pháp”.

“Việc lựa chọn lãnh tụ tối cao mới có thể diễn ra trong một hoặc hai ngày tới”, ông Araghchi nói. “Mọi thứ đều đang diễn ra đúng quy trình, phù hợp với hệ thống pháp luật và hiến pháp của chúng tôi”.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, nước này không có ý định đóng cửa Eo biển Hormuz, cũng không có kế hoạch “làm bất cứ điều gì có thể gây gián đoạn hoạt động hàng hải ở giai đoạn hiện tại”.

Lưu lượng tàu thuyền qua Eo biển Hormuz đã giảm mạnh từ ngày 28/2, theo các trang web theo dõi giao thông hàng hải. Ít nhất ba vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu gần eo biển đã được báo cáo vào ngày 1/3.

Ông Araghchi nói rằng Iran đang tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Nhưng trước đó, Mỹ đã sơ tán lực lượng khỏi các căn cứ.

Nói về vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, ông Araghchi cho biết: “Việc một nhà lãnh đạo của một quốc gia bị lực lượng nước ngoài ám sát là điều hoàn toàn chưa từng có tiền lệ và là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”.

Trước đó cùng ngày, hãng tin ISNA đưa tin Giáo sĩ Alireza Arafi (67 tuổi) đã được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Lãnh đạo Iran, một cơ quan có nhiệm vụ thực hiện vai trò của nhà lãnh đạo tối cao cho đến khi Hội đồng Chuyên gia bầu ra một nhà lãnh đạo mới.

Ông Arafi sẽ tham gia Hội đồng Lãnh đạo lâm thời cùng với Tổng thống Masoud Pezeshkian và Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei.

Theo một số nguồn tin, ông Arafi là một trong số những ứng viên sáng giá để kế nhiệm Đại giáo chủ Ali Khamenei.