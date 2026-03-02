Iran tập kích tàu sân bay USS Abraham Lincoln bằng tên lửa đạn đạo, Mỹ lên tiếng

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo hôm Chủ nhật tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trong một tuyên bố cho biết: "Tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ đã bị trúng bốn tên lửa đạn đạo".

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) và Lầu Năm Góc sau đó đã bác bỏ tuyên bố của Iran, nhấn mạnh tàu sân bay không bị trúng đạn, các tên lửa phóng đi không trúng mục tiêu.

"Tàu Lincoln không bị trúng đạn. Các tên lửa phóng đi thậm chí còn không đến gần mục tiêu....Tàu tiếp tục phóng máy bay để hỗ trợ chiến dịch của CENTCOM nhằm bảo vệ người Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa", Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ viết trên mạng xã hội X.

USS Abraham Lincoln (CVN 72), là con tàu thứ năm của lớp Nimitz của Hải quân Mỹ, được đặt tên theo tên cựu Tổng thống Abraham Lincoln.

Tàu có chiều dài 332.8 m, chiều rộng 76.8 m, có khả năng mang tối đa 85 máy bay và trực thăng. Được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân, USS Abraham Lincoln có thể di chuyển với tốc độ hơn 56 km/h.

Tàu được triển khai đến khu vực Trung Đông vào cuối tháng 1 như một phần trong kế hoạch tăng cường quân sự của Mỹ trong khu vực.