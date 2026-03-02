Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Iran tập kích tàu sân bay USS Abraham Lincoln bằng tên lửa đạn đạo, Mỹ lên tiếng

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo hôm Chủ nhật tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trong một tuyên bố cho biết: "Tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ đã bị trúng bốn tên lửa đạn đạo".

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) và Lầu Năm Góc sau đó đã bác bỏ tuyên bố của Iran, nhấn mạnh tàu sân bay không bị trúng đạn, các tên lửa phóng đi không trúng mục tiêu.

"Tàu Lincoln không bị trúng đạn. Các tên lửa phóng đi thậm chí còn không đến gần mục tiêu....Tàu tiếp tục phóng máy bay để hỗ trợ chiến dịch của CENTCOM nhằm bảo vệ người Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa", Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ viết trên mạng xã hội X.

tau.jpg

USS Abraham Lincoln (CVN 72), là con tàu thứ năm của lớp Nimitz của Hải quân Mỹ, được đặt tên theo tên cựu Tổng thống Abraham Lincoln.

Tàu có chiều dài 332.8 m, chiều rộng 76.8 m, có khả năng mang tối đa 85 máy bay và trực thăng. Được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân, USS Abraham Lincoln có thể di chuyển với tốc độ hơn 56 km/h.

Tàu được triển khai đến khu vực Trung Đông vào cuối tháng 1 như một phần trong kế hoạch tăng cường quân sự của Mỹ trong khu vực.

Quỳnh Như
Times of India
#Iran #USS Abraham Lincoln #tên lửa đạn đạo #Mỹ #trung đông #tàu sân bay

Xem thêm

Cùng chuyên mục