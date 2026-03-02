Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Iran tuyên bố Mỹ đã vượt ‘lằn ranh đỏ rất nguy hiểm’

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vượt qua “một lằn ranh đỏ rất nguy hiểm” khi sát hại Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói trong cuộc phỏng vấn với CNN.

ap26060540861511.jpg
Người Hồi giáo Shi’ite phóng hoả cổng Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Lahore, Pakistan ngày 1/3, trong cuộc biểu tình phản đối vụ sát hại Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. (Ảnh: AP)

Trong cuộc phỏng vấn ngày 1/3, ông Khatibzadeh cho biết nhiều tín đồ Hồi giáo Shi’ite trên khắp thế giới sẽ phản ứng trước sự ra đi của ông Khamenei.

“Dĩ nhiên về mặt tôn giáo, ông ấy là một lãnh đạo tôn giáo vĩ đại, vì vậy nhiều tín đồ Shi’ite trong khu vực và trên toàn thế giới sẽ phản ứng trước điều đó. Điều rõ ràng là Tổng thống Trump đã vượt qua một lằn ranh đỏ rất nguy hiểm”, ông Khatibzadeh nói.

“Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả”, vị quan chức cho biết thêm.

Sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích hôm 28/2, Iran đã đáp trả bằng một làn sóng tấn công chưa từng có trên khắp Trung Đông, nhằm vào các quốc gia nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự, bao gồm Bahrain và UAE. Các cuộc tấn công liên tiếp gây thương vong cho dân thường, phá hoại tài sản, làm tê liệt giao thông hàng không lẫn hàng hải.

Ông Khatibzadeh cho biết Iran đã liên lạc với các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh để yêu cầu họ đóng cửa các căn cứ của Mỹ mà Tehran coi là mối đe dọa.

“Chúng tôi đã trao đổi với họ: Hoặc phải đóng cửa những căn cứ Mỹ liên tục đe dọa Iran và liên tục được sử dụng để tấn công Iran, hoặc chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phản công”, ông nói.

Vị quan chức này cho biết, Iran không thể tấn công lãnh thổ Mỹ, vì vậy họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công bất kỳ căn cứ nào thuộc quyền tài phán của Mỹ.

Khi được hỏi liệu ngoại giao còn là một lựa chọn hay không, ông Khatibzadeh cho rằng Mỹ đã nhiều lần “làm Iran thất vọng” và “không có lý do gì để bắt đầu sự gây hấn này”.

“Nếu Tổng thống Trump không muốn thấy Iran đáp trả… thì ông ấy đã không nên bắt đầu cuộc chiến này ngay từ đầu. Đây là một cuộc chiến do lựa chọn”, ông nói.

Bình Giang
CNN
#Mỹ và Israel tấn công Iran #Mỹ tấn công Iran #Israel #Đại giáo chủ Iran #Hồi giáo #Xung đột Iran #Tình hình Iran #Chiến tranh Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục