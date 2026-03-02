Iran tuyên bố Mỹ đã vượt ‘lằn ranh đỏ rất nguy hiểm’

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vượt qua “một lằn ranh đỏ rất nguy hiểm” khi sát hại Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói trong cuộc phỏng vấn với CNN.

Người Hồi giáo Shi’ite phóng hoả cổng Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Lahore, Pakistan ngày 1/3, trong cuộc biểu tình phản đối vụ sát hại Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. (Ảnh: AP)

Trong cuộc phỏng vấn ngày 1/3, ông Khatibzadeh cho biết nhiều tín đồ Hồi giáo Shi’ite trên khắp thế giới sẽ phản ứng trước sự ra đi của ông Khamenei.

“Dĩ nhiên về mặt tôn giáo, ông ấy là một lãnh đạo tôn giáo vĩ đại, vì vậy nhiều tín đồ Shi’ite trong khu vực và trên toàn thế giới sẽ phản ứng trước điều đó. Điều rõ ràng là Tổng thống Trump đã vượt qua một lằn ranh đỏ rất nguy hiểm”, ông Khatibzadeh nói.

“Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả”, vị quan chức cho biết thêm.

Sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích hôm 28/2, Iran đã đáp trả bằng một làn sóng tấn công chưa từng có trên khắp Trung Đông, nhằm vào các quốc gia nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự, bao gồm Bahrain và UAE. Các cuộc tấn công liên tiếp gây thương vong cho dân thường, phá hoại tài sản, làm tê liệt giao thông hàng không lẫn hàng hải.

Ông Khatibzadeh cho biết Iran đã liên lạc với các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh để yêu cầu họ đóng cửa các căn cứ của Mỹ mà Tehran coi là mối đe dọa.

“Chúng tôi đã trao đổi với họ: Hoặc phải đóng cửa những căn cứ Mỹ liên tục đe dọa Iran và liên tục được sử dụng để tấn công Iran, hoặc chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phản công”, ông nói.

Vị quan chức này cho biết, Iran không thể tấn công lãnh thổ Mỹ, vì vậy họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công bất kỳ căn cứ nào thuộc quyền tài phán của Mỹ.

Khi được hỏi liệu ngoại giao còn là một lựa chọn hay không, ông Khatibzadeh cho rằng Mỹ đã nhiều lần “làm Iran thất vọng” và “không có lý do gì để bắt đầu sự gây hấn này”.

“Nếu Tổng thống Trump không muốn thấy Iran đáp trả… thì ông ấy đã không nên bắt đầu cuộc chiến này ngay từ đầu. Đây là một cuộc chiến do lựa chọn”, ông nói.