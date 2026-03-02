Tổng thống Mỹ Trump đồng ý nói chuyện với giới lãnh đạo mới của Iran

TPO - Theo một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Atlantic, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, giới lãnh đạo mới của Iran muốn nói chuyện với ông, và ông đã đồng ý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Họ muốn nói chuyện, và tôi đã đồng ý, vì vậy tôi sẽ nói chuyện với họ. Lẽ ra họ nên làm điều đó sớm hơn. Lẽ ra họ nên đưa ra những đề nghị thiết thực sớm hơn. Họ đã chờ đợi quá lâu”, Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm, một số người Iran tham gia vào các cuộc đàm phán trước đó không còn sống. “Một số người đã ra đi, bởi đó là một đòn giáng mạnh”.

Trước đó, Tổng thống Trump nói với Fox News, rằng 48 quan chức Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Theo ông, các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran đang “vượt tiến độ”.

Iran sẵn sàng giảm leo thang

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Oman hôm 1/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã nói với người đồng cấp Oman Badr Albusaidi trong một cuộc điện đàm, rằng Tehran sẵn sàng cho bất kỳ nỗ lực nghiêm túc nào nhằm giảm leo thang sau các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào cuối tuần qua.

Oman đã nhiều lần đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran.

Cùng ngày, trả lời đài ABC, khi được hỏi liệu một thỏa thuận ngoại giao với chính quyền Tổng thống Mỹ Trump có còn khả thi hay không, ông Abbas Araqchi nói: “Chúng tôi đã đàm phán với Mỹ hai lần trong 12 tháng qua. Và trong cả hai trường hợp, họ đều tấn công chúng tôi giữa chừng cuộc đàm phán. Điều đó đã trở thành một kinh nghiệm rất cay đắng đối với chúng tôi".

Ông Araqchi nói “một thỏa thuận đã nằm trong tầm tay, và chúng tôi rời Geneva một cách vui vẻ sau cuộc đàm phán, với niềm tin rằng chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận vào lần gặp tiếp theo".

Đến thời điểm hiện tại, đã có 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố hôm 1/3. Đây là những trường hợp tử vong được xác nhận đầu tiên kể từ khi Mỹ bắt đầu các cuộc tấn công vào ngày 28/2. Năm binh sĩ khác được báo cáo bị thương nặng.

Israel huy động lực lượng dự bị, tăng cường tấn công Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 1/3 tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào Iran.

“Lực lượng của chúng tôi hiện đang tấn công vào trung tâm Tehran với cường độ ngày càng tăng, và điều này sẽ chỉ tăng cường hơn nữa trong những ngày tới”, ông nói trong một tuyên bố, theo RT.

IDF cũng thông báo huy động thêm 100.000 quân dự bị trong bối cảnh xung đột với Iran chưa có hồi kết.

Lực lượng mặt đất của Israel đã được tăng cường dọc biên giới với Li-băng và Syria, cũng như ở Bờ Tây và dọc theo đường ranh giới ở Dải Gaza.

Bộ trưởng Quốc phòng Ý mắc kẹt ở Dubai

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto cho biết ông đang trở về Ý từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất), sau khi ông và gia đình bị mắc kẹt trong lúc đi du lịch.

Theo Reuters, ông Crosetto đã rời Rome vào tối 27/2 trên một chuyến bay dân sự để đoàn tụ với gia đình đang đi nghỉ ở Dubai. Ông dự kiến sẽ trở về Ý vào chiều 28/2.

Tuy nhiên, việc Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào những quốc gia vùng Vịnh, trong đó có UAE, đã khiến nhiều chuyến bay bị hủy bỏ, và gia đình ông Crosetto lâm vào cảnh mắc kẹt.

Sau đó, ông Crosetto thông báo sẽ về nước bằng máy bay quân sự.

"Tôi trở về một mình để tránh gây nguy hiểm thêm cho người khác, vì bất kỳ ai đi cùng tôi trong hoàn cảnh hiện tại đều có thể gặp rủi ro. Tôi trở về bằng máy bay quân sự và gia đình tôi sẽ ở lại Dubai”, ông viết trên mạng xã hội X.