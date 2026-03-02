Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Iran công bố video các đường hầm chứa máy bay không người lái

Bình Giang

TPO - Iran vừa công bố đoạn video cho thấy các hầm chứa máy bay không người lái của Lực lượng Vệ binh Cách mạng, nơi cất trữ vũ khí được sử dụng để tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Trong video do hãng thông tấn nhà nước Fars đăng tải, có thể thấy hàng loạt máy bay không người lái được xếp thành hàng trong một đường hầm ngầm hoặc gắn trên các bệ phóng tên lửa. Quốc kỳ Iran cùng hình ảnh của Đại giáo chủ Ali Khamenei được treo trên tường.

Video cũng cho thấy tên lửa và máy bay không người lái được phóng từ nhiều địa điểm khác nhau và nhắm vào những gì Fars mô tả là “các căn cứ của Mỹ”.

Video được truyền thông nhà nước Iran đăng tải

Việc công bố đoạn video này được coi là một phần trong chiến dịch tuyên truyền của Iran, sau các cuộc không kích chung giữa Mỹ và Israel nhằm vào nước này.

Chưa rõ đoạn video được quay khi nào và ở đâu, cũng như các máy bay trong đó có phải được sử dụng trong đợt đáp trả của Iran với chiến dịch tấn công chung Mỹ – Israel lần này hay không.

Bình Giang
CNN
