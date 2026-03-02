Kuwait: Rơi máy bay quân sự, khói bốc lên gần căn cứ Mỹ

TPO - Một máy bay chiến đấu đã rơi ở Kuwait gần một Căn cứ Không quân Mỹ, theo đoạn video được CNN đăng tải ngày 2/3.

Video cho thấy chiếc máy bay bốc cháy và rơi xoay tròn xuống khu vực gần Căn cứ Ali Al Salem của Mỹ ở Kuwait.

Hiện chưa rõ lý do máy bay rơi, cũng như lực lượng nào điều khiển chiếc máy bay này. Theo hãng tin Tasnim của Iran, chiếc máy bay bị “bắn hạ” và hai phi công đã nhảy dù thoát hiểm.

Hình ảnh được cho là khoảnh khắc máy bay quân sự rơi ở Kuwait, phi công nhảy dù ra ngoài. (Nguồn: RT)

Cùng lúc đó, hãng tin Reuters dẫn lời một nhân chứng cho biết, khói đã được nhìn thấy bốc lên từ khu vực gần Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait. Lực lượng cứu hỏa và xe cứu thương đã được điều đến hiện trường.

Theo phân tích của CNN, chiếc máy bay gặp nạn có thể là loại F-15E hoặc F/A-18. Kuwait cũng vận hành máy bay F/A-18.

Mỹ và Kuwait chưa bình luận về thông tin này. Không rõ chiếc máy bay nói trên bị Iran bắn hạ, hay do “quân ta bắn quân mình”.

Cũng trong ngày 2/3, hãng thông tấn nhà nước Kuwait (KNA) đưa tin, nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmadi ở nước này đã bị trúng mảnh đạn, gây cháy nổ.

Hai công nhân đã bị thương trong vụ nổ và được đưa đến bệnh viện với vết thương nhẹ. Hoạt động sản xuất tại nhà máy không bị ảnh hưởng.

Các đội cứu hộ đã bắt đầu nhiệm vụ ngay lập tức sau sự cố, kích hoạt kế hoạch ứng phó nhanh và thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho nhân viên và cơ sở vật chất.