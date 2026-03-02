Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tổng thống Mỹ yêu cầu quân đội Iran hạ vũ khí

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và các lực lượng vũ trang nước này hạ vũ khí, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra.

Hôm thứ Hai (2/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu thứ hai sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Trong bài phát biểu, ông kêu gọi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), quân đội và cảnh sát Iran, hạ vũ khí, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu không tuân thủ.

Theo một video được đăng tải trên kênh YouTube của Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi đạt được các mục tiêu đã đề ra.

ttm.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã tấn công hàng trăm mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran, bao gồm các cơ sở của IRGC và hệ thống phòng không. Ông cũng cho biết chín tàu và một xưởng đóng tàu đã bị phá hủy. Theo phía Mỹ, ba binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ, ông Trump cho biết quyết định phát động chiến dịch được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán liên quan đến thỏa thuận hạt nhân không đạt kết quả.

Trong các cuộc tấn công, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cùng một số quan chức cấp cao khác của nước này được cho là đã thiệt mạng. Theo Tổng thống Trump, tổng cộng 48 quan chức Iran đã bị hạ sát trong các đợt không kích nói trên.

Hiện các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn. Tổng thống Trump cho biết ban lãnh đạo mới của Iran được cho là đã bày tỏ mong muốn nối lại đàm phán với Mỹ. Ông nói Washington sẵn sàng xem xét khả năng này, song thời điểm cụ thể cho các cuộc tiếp xúc chưa được xác định.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, ông Trump nhận định chiến dịch quân sự có thể kéo dài tối đa bốn tuần, tùy thuộc vào diễn biến thực tế trên chiến trường và các nỗ lực ngoại giao tiếp theo.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Mỹ #Iran #chiến dịch quân sự #IRGC #đàm phán #xung đột

Xem thêm

Cùng chuyên mục