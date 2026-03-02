Tổng thống Mỹ yêu cầu quân đội Iran hạ vũ khí

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và các lực lượng vũ trang nước này hạ vũ khí, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra.

Hôm thứ Hai (2/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu thứ hai sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Trong bài phát biểu, ông kêu gọi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), quân đội và cảnh sát Iran, hạ vũ khí, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu không tuân thủ.

Theo một video được đăng tải trên kênh YouTube của Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã tấn công hàng trăm mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran, bao gồm các cơ sở của IRGC và hệ thống phòng không. Ông cũng cho biết chín tàu và một xưởng đóng tàu đã bị phá hủy. Theo phía Mỹ, ba binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ, ông Trump cho biết quyết định phát động chiến dịch được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán liên quan đến thỏa thuận hạt nhân không đạt kết quả.

Trong các cuộc tấn công, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cùng một số quan chức cấp cao khác của nước này được cho là đã thiệt mạng. Theo Tổng thống Trump, tổng cộng 48 quan chức Iran đã bị hạ sát trong các đợt không kích nói trên.

Hiện các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn. Tổng thống Trump cho biết ban lãnh đạo mới của Iran được cho là đã bày tỏ mong muốn nối lại đàm phán với Mỹ. Ông nói Washington sẵn sàng xem xét khả năng này, song thời điểm cụ thể cho các cuộc tiếp xúc chưa được xác định.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, ông Trump nhận định chiến dịch quân sự có thể kéo dài tối đa bốn tuần, tùy thuộc vào diễn biến thực tế trên chiến trường và các nỗ lực ngoại giao tiếp theo.