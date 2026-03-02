Mỹ đưa máy bay tàng hình B-2 Spirit vào tham chiến

TPO - Mỹ xác nhận đã triển khai máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit trong các cuộc tấn công nhằm vào Iran mới đây. Đây cũng là chiến đấu cơ được Washington sử dụng trong chiến dịch tấn công Tehran hồi tháng 6/2025.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm Chủ nhật (1/3) cho biết: "Đêm qua, máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ, trang bị bom 900 kg, đã tấn công cơ sở tên lửa đạn đạo kiên cố của Iran. Không quốc gia nào nên nghi ngờ quyết tâm của Mỹ".

Hiện, giới chức Iran vẫn chưa phản hồi về thông tin trên.

CENTCOM công bố video về máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit.

B-2 Spirit là một trong những máy bay ném bom chiến lược đa nhiệm của Mỹ, được trang bị công nghệ tàng hình tiên tiến, có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không và radar tinh vi của đối phương. Máy bay có thể mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm cả vũ khí thông thường và nhiệt hạch. Chiến đấu cơ này đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công vào các địa điểm hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025.

Máy bay được đưa vào phục vụ năm 1997, hiện Mỹ có khoảng 20 chiếc B-2 trong biên chế. Được trang bị 4 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy General Electric F118-GE-100 cho phép B-2 đạt tốc độ tối đa 1000 km/h, tốc độ hành trình 900 km/h, trần bay hơn 15.200m; tầm hoạt động khoảng 11.000 km mà không cần tái nạp nhiên liệu.

B-2 có thể mang theo từ 20 đến 30 tấn vũ khí, bao gồm bom lượn thông minh AGM-154 JSOW, tên lửa hành trình tàng hình tầm xa AGM-158 JASSM, bom xuyên phá GBU-57.