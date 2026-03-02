Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ xác nhận mất 3 máy bay F-15 do sự cố 'quân ta bắn quân mình'

Minh Hạnh

TPO - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 2/3 xác nhận, ba máy bay F-15E Strike Eagle của Mỹ đã gặp nạn trong không phận Kuwait do sự cố bắn nhầm.

“Trong lúc giao tranh quyết liệt, với các cuộc tấn công từ máy bay, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran, các máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ đã bị hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm”, trích thông báo.

Cả sáu thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù an toàn, được cứu hộ và hiện đang trong tình trạng ổn định.

“Kuwait đã xác nhận sự cố này, và chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực của lực lượng quốc phòng Kuwait, cũng như sự hỗ trợ của họ trong chiến dịch đang diễn ra”.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Khoảnh khắc máy bay chiến đấu F-15 rơi ở Kuwait. (Nguồn: RT)

Các máy bay nói trên gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, được đặt tên là Chiến dịch Epic Fury.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Kuwait cho biết, “một số” máy bay chiến đấu của Mỹ đã bị rơi.

Chiến đấu cơ F-15 Eagle là một biểu tượng của không quân Mỹ kể từ khi bắt đầu được đưa vào biên chế.

Minh Hạnh
CNN
#Iran #Mỹ #Kuwait #máy bay chiến đấu F-15 #Israel

