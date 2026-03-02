Chiến binh Đặc công phô diễn sức mạnh trong ngày ra quân huấn luyện

TPO - Tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 của Lữ đoàn Đặc công 113 (Binh chủng Đặc công), các chiến binh “mình đồng, da sắt” đã có những màn trình diễn các bài quyền và võ chiến đấu đầy sức mạnh.

Ngày 2/3, phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện của Lữ đoàn Đặc công 113, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Đặc công, cho biết, năm 2025, Lữ đoàn Đặc công 113 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có sự thuận lợi và khó khăn đan xen.

﻿ ﻿ ﻿ Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 113 duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2026.

Song với sự cố gắng, đoàn kết thống nhất cao, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nội dung chương trình, kết quả huấn luyện ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao.

“Năm 2025, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi, Binh chủng tặng Cờ đơn vị Quyết thắng. Những kết quả trên đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn nhấn mạnh.

﻿﻿ ﻿ Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 113 và ĐVTN đơn vị kết nghĩa tham gia duyệt đội ngũ, diễu hành tại buổi lễ.

Chính ủy Binh chủng Đặc công yêu cầu, trong năm 2026, Lữ đoàn Đặc công 113 phải thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả đường lối quân sự quốc phòng của Đảng; "Hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và năm vững" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư - Bí thư Quân ủy Trung ương.

Cùng với đó, Lữ đoàn cần thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy Binh chủng về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Chỉ lệnh về công tác quân sự và Mệnh lệnh về huấn luyện chiến đấu năm 2026 của Tư lệnh Binh chủng.

Tập trung đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện; thực hiện tốt "3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp". Tổ chức huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính".

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn - Chính ủy Binh chủng Đặc công, đánh trống khai hội với các màn biểu diễn trống hội, võ thuật, hát múa sôi nổi của cán bộ, ĐVTN Lữ đoàn Đặc công 113 và đơn vị kết nghĩa.

Công tác huấn luyện của Lữ đoàn phải luôn đi trước một bước, mang tính dự báo, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong tình hình mới. Làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ lý luận và thực tiễn cho cán bộ. Phấn đấu 100% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn cũng lưu ý việc huấn luyện thực chất, chống bệnh thành tích; bảo đảm cho cán bộ giỏi về kỹ thuật, tinh thông về chiến thuật, vững về tâm lý, sắc bén về ý chí; xây dựng tinh thần đoàn kết và sẵn sàng chiến đấu cao; tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

﻿ ﻿ Chiến đấu viên Lữ đoàn Đặc công 113 biểu diễn múa đại đao.

Đồng diễn võ thuật với các động tác đầy uy lực.

﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Những chiến binh Đặc công thể hiện sức mạnh nhờ quá trình rèn luyện khắc nghiệt và bền bỉ.

Bay qua vòng lửa một cách dũng mãnh.

Nhảy từ trên cao xuống mảnh thủy tinh sắc nhọn.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt, mỗi chiến đấu viên Đặc công đều có thể lực và những kỹ năng thiện chiến.