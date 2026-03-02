Israel tuyên bố loại bỏ một số nhân vật chủ chốt trong 'bộ não tình báo' của Iran

TPO - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo, một số quan chức tình báo cấp cao của Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Hình ảnh một trụ sở của chính quyền Iran bị tấn công. (Ảnh: Times of Israel)

Trong số đó có Seyed Yahya Hamidi, quan chức tình báo Iran phụ trách các vấn đề Israel, người mà IDF cho rằng đã chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào người Do Thái và phương Tây.

Ngoài ra, trong số các nạn nhân còn có ông Jalal Pour Hossein - người đứng đầu bộ phận gián điệp thuộc Bộ Tình báo Iran, cùng “một số quan chức cấp cao khác”.

IDF cho biết, việc loại bỏ các lãnh đạo cơ quan tình báo Iran “đã giáng một đòn nặng nề vào khả năng của nước này trong việc tiến hành các cuộc tấn công trong tương lai”.

Hôm 1/3, quân đội Israel cũng tuyên bố đã ném bom trụ sở Bộ Tình báo ở Tehran.

Bộ Tình báo Iran, hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, “là cơ quan tình báo trung ương của Iran, sở hữu năng lực tiên tiến nhất nước này và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh tụ tối cao”, IDF cho biết.

IDF cũng nói rằng đã tìm thấy các tài liệu ở Dải Gaza tiết lộ những nỗ lực của Bộ Tình báo Iran nhằm thiết lập “một phòng tác chiến tình báo chung của Hezbollah, Hamas và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)”.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động một chiến dịch quân sự chống lại Iran. Các thành phố lớn của Iran, bao gồm cả Tehran, đã bị tấn công. Iran xác nhận Lãnh tụ Tối cao - Đại giáo chủ Ali Khamenei - và một số lãnh đạo chủ chốt khác đã thiệt mạng trong cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel.