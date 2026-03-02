Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Israel tuyên bố loại bỏ một số nhân vật chủ chốt trong 'bộ não tình báo' của Iran

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo, một số quan chức tình báo cấp cao của Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

vlcsnap-2026-03-01-17h02m59s168-1.jpg
Hình ảnh một trụ sở của chính quyền Iran bị tấn công. (Ảnh: Times of Israel)

Trong số đó có Seyed Yahya Hamidi, quan chức tình báo Iran phụ trách các vấn đề Israel, người mà IDF cho rằng đã chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào người Do Thái và phương Tây.

Ngoài ra, trong số các nạn nhân còn có ông Jalal Pour Hossein - người đứng đầu bộ phận gián điệp thuộc Bộ Tình báo Iran, cùng “một số quan chức cấp cao khác”.

IDF cho biết, việc loại bỏ các lãnh đạo cơ quan tình báo Iran “đã giáng một đòn nặng nề vào khả năng của nước này trong việc tiến hành các cuộc tấn công trong tương lai”.

Hôm 1/3, quân đội Israel cũng tuyên bố đã ném bom trụ sở Bộ Tình báo ở Tehran.

Bộ Tình báo Iran, hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, “là cơ quan tình báo trung ương của Iran, sở hữu năng lực tiên tiến nhất nước này và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh tụ tối cao”, IDF cho biết.

IDF cũng nói rằng đã tìm thấy các tài liệu ở Dải Gaza tiết lộ những nỗ lực của Bộ Tình báo Iran nhằm thiết lập “một phòng tác chiến tình báo chung của Hezbollah, Hamas và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)”.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động một chiến dịch quân sự chống lại Iran. Các thành phố lớn của Iran, bao gồm cả Tehran, đã bị tấn công. Iran xác nhận Lãnh tụ Tối cao - Đại giáo chủ Ali Khamenei - và một số lãnh đạo chủ chốt khác đã thiệt mạng trong cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel.

Minh Hạnh
Times of Israel
#Iran #Israel #Mỹ #tình báo Iran #Lực lượng Phòng vệ Israel

Xem thêm

Cùng chuyên mục