Iran tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz, cảnh báo tấn công bất cứ tàu nào cố tình đi qua

TPO - Ông Ebrahim Jabari - cố vấn cấp cao của Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - tuyên bố Eo biển Hormuz đã bị đóng cửa và Iran sẽ đốt cháy bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua.

"Eo biển Hormuz đã bị đóng cửa. Nếu bất kỳ ai cố gắng đi qua, những người anh hùng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng và hải quân chính quy sẽ đốt cháy những con tàu đó”, ông Jabari nói trong bài phát biểu được truyền thông nhà nước đăng tải.

“Chúng tôi sẽ không cho phép xuất khẩu dầu từ khu vực này cho đến khi họ cảm thấy áp lực vì bị dồn vào thế khó”, ông nói thêm.

Eo biển Hormuz ngăn cách Iran và Oman, là cửa ngõ quan trọng cho các chuyến hàng dầu mỏ từ các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư. Khoảng 30% chuyến hàng vận chuyển dầu bằng đường biển trên toàn cầu đi qua eo biển này.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Ngay cả trước khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển, giao thông qua tuyến đường thủy này đã bị đình trệ do lo ngại về an toàn và sau khi các tàu chở dầu trong khu vực bị tấn công vào cuối tuần qua.

Trước đó, IRGC tuyên bố đã đánh trúng một tàu chở dầu có tên “Athe Nova” ở Eo biển Hormuz bằng hai máy bay không người lái.

Thị trường dầu mỏ đã lập tức phản ứng với tuyên bố của Iran liên quan đến Eo biển Hormuz, khi giá dầu Brent tăng tới 13% lên 82,37 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Hơn 100 sà lan bốc cháy tại cảng Iran

Các hãng thông tấn Iran ngày 2/3 đưa tin, hơn 100 sà lan dân sự tại cảng Jask của nước này đã bị thiêu rụi do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

“Do cuộc tấn công này, hơn 100 sà lan dân sự đã bốc cháy và hư hại nghiêm trọng”, Mehrdad Hassanzadeh - người đứng đầu cơ quan quản lý khủng hoảng tại tỉnh Hormozgan của Iran - cho biết.

Một hãng thông tấn nhà nước khác, Tasnim, cũng đưa tin về vụ việc. Một bức ảnh được hãng này chia sẻ cho thấy một đám cháy dữ dội ở phía xa với một cột khói đen lớn bốc lên không trung.

(Ảnh: Tasnim)