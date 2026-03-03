UAE hứng loạt hỏa lực của Iran, lãnh đạo xuất hiện tại trung tâm thương mại

TPO - Bất chấp các cuộc tấn công, lãnh đạo Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) nhấn mạnh rằng đất nước vẫn an toàn. Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan được nhìn thấy đi bộ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Hamdan Bin Mohammed tại Dubai Mall.

Đoạn video ghi lại cảnh các quan chức UAE thị sát trung tâm thương mại được cơ quan truyền thông của chính phủ đăng tải, với lời tuyên bố: “Gần gũi với người dân. Lãnh đạo vững vàng”.

Hai nhà lãnh đạo cũng được nhìn thấy dùng bữa tại một trong những nhà hàng của trung tâm thương mại và trò chuyện với người dân.

Sự xuất hiện trước công chúng của các nhà lãnh đạo được nhiều người xem như một thông điệp trấn an, thể hiện niềm tin vào an ninh và ổn định của đất nước.

(Nguồn: X)

Đến thời điểm hiện tại, UAE đã hứng chịu hơn 800 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái kể từ khi xung đột bùng phát.

Trong số 174 tên lửa đạn đạo Iran phóng vào UAE, 161 chiếc đã bị đánh chặn, số còn lại rơi xuống biển. UAE cũng phát hiện 689 máy bay không người lái được phóng về phía nước này, trong đó 645 chiếc bị đánh chặn, còn 44 chiếc rơi xuống lãnh thổ UAE, hãng thông tấn Emirates cho biết, dẫn lời Bộ Quốc phòng.

Hiện có khoảng 20.200 hành khách mắc kẹt tại UAE do các chuyến bay bị tạm dừng vì xung đột. Chính quyền UAE ngày 2/3 đã tuyên bố sẽ chi trả chi phí khách sạn và sinh hoạt cho những hành khách bị ảnh hưởng.

“Trước tình hình hiện tại và do một số khách đã đến ngày trả phòng nhưng không thể di chuyển vì những lý do ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi đề nghị khách sạn gia hạn thời gian lưu trú cho đến khi họ có thể khởi hành”, một thông báo được gửi đến các khách sạn từ Sở Văn hóa và Du lịch Abu Dhabi cho biết. “Chi phí gia hạn lưu trú sẽ được chúng tôi chi trả".

Sở Kinh tế và Du lịch Dubai cũng đã gửi e-mail cho các khách sạn để đề nghị “gia hạn thời gian lưu trú cho du khách với các điều kiện tương tự như đặt phòng ban đầu”, theo Khaleej Times.

Dubai đã tạm ngừng tất cả các hoạt động bay tại cả Sân bay Quốc tế Dubai (DXB) và Sân bay Quốc tế Dubai World Central - Al Maktoum (DWC) cho đến khi có thông báo mới. Một nhà ga ở DXB bị hư hại vào ngày 1/3, khiến bốn nhân viên bị thương.

Sân bay Quốc tế Zayed ở Abu Dhabi cũng đã tạm ngừng hoạt động. Mảnh vỡ rơi xuống từ vụ đánh chặn máy bay không người lái đã khiến một người thiệt mạng và bảy người bị thương.

Tương tự, hai sân bay quốc tế Sharjah và Ras Al Khaimah đang đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.