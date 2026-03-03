Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Các nước Vùng Vịnh tuyên bố đánh chặn hàng trăm tên lửa và UAV của Iran

Quỳnh Như

TPO - Cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã làm bùng phát làn sóng đáp trả trên khắp Trung Đông, trong đó có các quốc gia đặt căn cứ quân sự của Mỹ. Nhiều mục tiêu bị nhắm tới gồm trung tâm đô thị, cơ sở hạ tầng năng lượng, sân bay và khách sạn.

Theo hãng thông tấn nhà nước Kuwait News Agency, Kuwait thông báo đã đánh chặn 178 tên lửa đạn đạo và 384 máy bay không người lái (UAV).

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết nước này đã đánh chặn 169 trong tổng số 182 tên lửa được phát hiện, số còn lại rơi xuống biển. UAE cũng tuyên bố bắn hạ 645 UAV, trong đó có 44 chiếc rơi xuống lãnh thổ quốc gia.

Truyền thông nhà nước Bahrain dẫn lời Bộ Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Bahrain cho biết nước này đã đánh chặn 70 tên lửa và 76 UAV.

677b15a0-5ed3-4553-9bf6-76fdb226b128.jpg
Hình ảnh tên lửa được phóng từ Iran. Ảnh: CNN

Hãng thông tấn nhà nước Qatar đưa tin nước này đã đánh chặn 101 trong tổng số 104 tên lửa được phát hiện, cùng 24 trong số 39 UAV. Qatar cũng tuyên bố bắn hạ hai máy bay Su-24 của Iran.

Ả Rập Xê Út chưa công bố tổng số tên lửa hoặc UAV bị đánh chặn. Tuy nhiên, theo hai nguồn thạo tin, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã bị các UAV nghi của Iran tấn công hôm thứ Ba. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út sau đó cho biết đã đánh chặn tám UAV gần các thành phố Riyadh và Al-Kharj.

Oman từ lâu đã đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Washington và Tehran, phần lớn tránh được các cuộc xung đột trực tiếp. Tuy nhiên, cảng thương mại Duqm của Oman đã bị hai máy bay không người lái tấn công vào Chủ nhật. Ngoài ra, một tàu chở dầu cũng bị tấn công cách bờ biển Masandam khoảng 8 hải lý.

Đài Al Jazeera của Qatar ngày 2/3 cho biết các nước Vùng Vịnh tuyên bố sẽ tự vệ trước các cuộc tấn công của Iran, bao gồm cả việc "đáp trả hành động gây hấn" nếu cần thiết. Tuyên bố cũng kêu gọi "chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công này", đồng thời nhấn mạnh rằng sự ổn định của "khu vực Vùng Vịnh không chỉ là mối quan tâm mang tính khu vực mà còn là một trụ cột nền tảng của ổn định kinh tế toàn cầu".

Quỳnh Như
CNN
#Vùng Vịnh #Iran #tên lửa #UAV #đánh chặn #xung đột #Mỹ #Israel #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục