Các nước Vùng Vịnh tuyên bố đánh chặn hàng trăm tên lửa và UAV của Iran

TPO - Cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã làm bùng phát làn sóng đáp trả trên khắp Trung Đông, trong đó có các quốc gia đặt căn cứ quân sự của Mỹ. Nhiều mục tiêu bị nhắm tới gồm trung tâm đô thị, cơ sở hạ tầng năng lượng, sân bay và khách sạn.

Theo hãng thông tấn nhà nước Kuwait News Agency, Kuwait thông báo đã đánh chặn 178 tên lửa đạn đạo và 384 máy bay không người lái (UAV).

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết nước này đã đánh chặn 169 trong tổng số 182 tên lửa được phát hiện, số còn lại rơi xuống biển. UAE cũng tuyên bố bắn hạ 645 UAV, trong đó có 44 chiếc rơi xuống lãnh thổ quốc gia.

Truyền thông nhà nước Bahrain dẫn lời Bộ Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Bahrain cho biết nước này đã đánh chặn 70 tên lửa và 76 UAV.

Hình ảnh tên lửa được phóng từ Iran. Ảnh: CNN

Hãng thông tấn nhà nước Qatar đưa tin nước này đã đánh chặn 101 trong tổng số 104 tên lửa được phát hiện, cùng 24 trong số 39 UAV. Qatar cũng tuyên bố bắn hạ hai máy bay Su-24 của Iran.

Ả Rập Xê Út chưa công bố tổng số tên lửa hoặc UAV bị đánh chặn. Tuy nhiên, theo hai nguồn thạo tin, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã bị các UAV nghi của Iran tấn công hôm thứ Ba. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út sau đó cho biết đã đánh chặn tám UAV gần các thành phố Riyadh và Al-Kharj.

Oman từ lâu đã đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Washington và Tehran, phần lớn tránh được các cuộc xung đột trực tiếp. Tuy nhiên, cảng thương mại Duqm của Oman đã bị hai máy bay không người lái tấn công vào Chủ nhật. Ngoài ra, một tàu chở dầu cũng bị tấn công cách bờ biển Masandam khoảng 8 hải lý.

Đài Al Jazeera của Qatar ngày 2/3 cho biết các nước Vùng Vịnh tuyên bố sẽ tự vệ trước các cuộc tấn công của Iran, bao gồm cả việc "đáp trả hành động gây hấn" nếu cần thiết. Tuyên bố cũng kêu gọi "chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công này", đồng thời nhấn mạnh rằng sự ổn định của "khu vực Vùng Vịnh không chỉ là mối quan tâm mang tính khu vực mà còn là một trụ cột nền tảng của ổn định kinh tế toàn cầu".