Chuyên gia Nga: Chiến dịch tấn công trên bộ của Mỹ tại Iran là bất khả thi

TPO - Chuyên gia quân sự Nga, Đại tá đã nghỉ hưu Viktor Litovkin, nhận định một chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn của Mỹ tại Iran là "bất khả thi", theo hãng thông tấn TASS.

Ông Litovkin cho rằng diện tích lãnh thổ rộng lớn của Iran cùng với tương quan lực lượng hiện tại khiến Washington không đủ khả năng triển khai một chiến dịch trên bộ quy mô lớn.

"Một chiến dịch trên bộ quy mô lớn ở Iran là bất khả thi vì lãnh thổ quá rộng lớn. Mỹ đơn giản là không có đủ lực lượng ở đó để thực hiện một chiến dịch như vậy", ông nhấn mạnh.

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington không chủ động lên kế hoạch tấn công Iran trên bộ. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump không hoàn toàn loại trừ khả năng này như một phương tiện để đạt được các mục tiêu chiến lược của Mỹ.

Chuyên gia này cũng lưu ý Mỹ chưa tập trung lực lượng bộ binh đáng kể tại Trung Đông. Theo ông, phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ có thể nhằm tạo sức ép tâm lý đối với Tehran, ám chỉ rằng một cuộc tấn công trên bộ có thể sắp xảy ra.

Trả lời báo giới sáng 2/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không loại trừ khả năng triển khai lực lượng bộ binh tới Iran, trong bối cảnh liên quân Mỹ-Israel đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Iran.

Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng không loại trừ khả năng triển khai lực lượng trên bộ. Tại cuộc họp báo cùng ngày ở Lầu Năm Góc, ông cho biết sẽ không trả lời các giả định về những bước đi tiếp theo của quân đội.

Theo Hội Chữ thập đỏ Iran (IRCS), số người Iran thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Cộng hòa Hồi giáo đã tăng lên 787 người. Tính đến nay, tổng cộng 1.039 cuộc tấn công đã được ghi nhận tại 153 khu vực trên khắp Iran, gây thiệt hại cho ít nhất 504 cơ sở.