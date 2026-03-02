Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri An Giang, nêu giải pháp gỡ 'điểm nghẽn' sinh kế

TPO - Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Đông Hòa (An Giang) sáng 2/3, các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã đưa ra chương trình hành động nếu trúng cử. Trong đó, các ứng viên nhấn mạnh giải pháp tháo gỡ khó khăn về đất đai, hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang

Cam kết gắn bó cử tri, thúc đẩy phát triển bền vững

Sáng 2/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thuộc đơn vị bầu cử số 7 (gồm các xã: An Biên, Đông Thái, Vĩnh Hòa, Tây Yên, Đông Hòa, Vân Khánh, Đông Hưng, An Minh, Tân Thạnh, Vĩnh Bình, U Minh Thượng, Vĩnh Phong và Vĩnh Thuận).

Hội nghị đã công bố tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên, các ứng viên lần lượt trình bày chương trình hành động, cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội. Các ứng cử viên cam kết, nếu được bầu, sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và kịp thời phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Nội dung chương trình hành động tập trung vào việc tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; tháo gỡ khó khăn về đất đai, môi trường trong các dự án đầu tư; phát triển nông nghiệp, nông thôn; bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới...

Trước cử tri, ứng cử viên Nguyễn Quỳnh Liên - Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, An Giang đang vươn lên trở thành trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh sở hữu nhiều tiềm năng phát triển, có đồng bằng, đồi núi đến biển đảo, nguồn nhân lực dồi dào. Tuy nhiên, tỉnh cũng đối mặt với không ít thách thức, như biến đổi khí hậu, chuyển đổi sinh kế bền vững, quản lý tài nguyên hiệu quả và nâng cao thu nhập cho người dân.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Với xã Đông Hòa (sáp nhập từ xã Đông Hòa và Đông Thạnh, huyện An Minh trước đây), bà Liên cho rằng, đang có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt kinh tế - xã hội, hạ tầng. Đặc biệt, mô hình sản xuất “tôm - lúa” là hướng đi hiệu quả, chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, đời sống người dân xã được nâng lên.

Tuy vậy, theo bà Nguyễn Quỳnh Liên, địa phương vẫn còn một số khó khăn như tỷ lệ hộ nghèo, hạ tầng giao thông, thủy lợi cần tiếp tục đầu tư; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp. Thách thức từ biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn với sản xuất và đời sống người dân.

Tập trung an sinh, hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu

Ứng cử viên Nguyễn Quỳnh Liên nhấn mạnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà sẽ tập trung tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách phát triển bền vững. Đặc biệt với các lĩnh vực đất đai, thủy lợi, ngân sách, giao thông, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời, sẽ theo sát việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, kiến nghị phân bổ nguồn lực phù hợp, ưu tiên đầu tư các công trình thủy lợi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ bảo hiểm và vốn vay ưu đãi cho người dân.

Bà Liên cũng cam kết đẩy mạnh công tác an sinh xã hội và trợ giúp pháp lý. Từ kinh nghiệm công tác Mặt trận, bà sẽ phối hợp huy động nguồn lực xã hội, chăm lo người có công, hộ nghèo, đối tượng yếu thế; tăng cường phổ biến pháp luật, hỗ trợ người dân tiếp cận các thủ tục hành chính, chính sách an sinh, bảo đảm công khai, minh bạch.

Ứng cử viên đang công tác tại MTTQ Việt Nam cũng hứa, nếu được bầu, sẽ tăng cường giám sát vì lợi ích của nhân dân, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với các chương trình, dự án đầu tư, hoạt động của chính quyền cơ sở. Bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, minh bạch, hạn chế phiền hà, tiêu cực.

Bà Liên cũng cam kết, sẽ luôn gần dân, lắng nghe, tiếp nhận và theo dõi đến cùng các kiến nghị, phản ánh của cử tri. Kịp thời chuyển tải đến các cơ quan có thẩm quyền, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. “Khi được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ nỗ lực hết sức mình, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, nói dân hiểu, làm dân tin”, bà Liên nhấn mạnh.

Ứng viên Huỳnh Kim Minh Tâm - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Ứng cử viên Nguyễn Việt Thắng – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết, nếu được tín nhiệm, ông cam kết thực hiện tốt vai trò đại biểu Nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến Quốc hội và cơ quan chức năng.

Ông Thắng cam kết, sẽ tích cực tham gia xây dựng pháp luật, bảo đảm tính khả thi, phù hợp thực tiễn; quan tâm đề xuất chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở khu vực còn nhiều khó khăn. Sẽ thực hiện tốt chức năng giám sát, tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm như cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, phát triển nông nghiệp, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững.

Ứng viên Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo cam kết, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ tập trung kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị sản xuất và phát triển chuỗi liên kết bền vững. Quan tâm đến an sinh xã hội, đối tượng yếu thế, người lao động thu nhập thấp; thúc đẩy tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống cho người dân.

Tại hội nghị, cử tri xã Đông Hòa bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, như giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, sạt lở, xâm nhập mặn; đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và tăng cường giám sát các dự án, công trình.

Đại diện cử tri xã Đông Hòa đặt câu hỏi cho các ứng cử viên. Ảnh: Nhật Huy..