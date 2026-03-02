Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Lương Quốc Đoàn tiếp xúc cử tri An Giang

TPO - Sáng 2/3, tại phường Tân Châu, tỉnh An Giang, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đã có buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên, thực hiện quyền vận động bầu cử.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, toàn tỉnh có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), với 35 ứng cử viên để bầu 21 đại biểu. Tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh An Giang, cử tri được giới thiệu tiểu sử và chương trình hành động của 5 ứng cử viên, gồm: ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Trình Lam Sinh - Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc; anh Nguyễn Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang; ông Bùi Thanh Hồng - Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Vĩnh Thắng; ông Nguyễn Nhựt Thắng - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Châu Đốc.

Là ứng cử viên tái cử, ông Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh định hướng hành động gắn chặt với đời sống nông dân- lực lượng chủ yếu của tỉnh thuần nông như An Giang. Ông Đoàn cam kết nếu tiếp tục được tín nhiệm sẽ duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của người dân tới Quốc hội; đồng thời chủ động phối hợp với các bộ, ngành để thúc đẩy giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh An Giang

Ông Lương Quốc Đoàn cũng khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội trong xây dựng pháp luật, giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cùng với đó là phát huy vai trò đại diện giai cấp nông dân trong giám sát, phản biện xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

“Tôi nhận thức sâu sắc Nhà nước ta là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Việc được Bộ Chính trị, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giới thiệu tái ứng cử tại An Giang là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước cử tri. Tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và cử tri để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng niềm tin của nhân dân”, ông Đoàn chia sẻ.

Ông Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trình bày chương trình hành động.

Trong khi đó, ứng cử viên Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang nhấn mạnh, đại biểu Quốc hội phải là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; dám nói, dám bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri và giữ mối liên hệ thường xuyên với Nhân dân.

Nếu được tín nhiệm, anh Bằng cam kết, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao hiệu quả tiếp xúc, tổng hợp ý kiến cử tri; tham gia xây dựng pháp luật và giám sát; đề xuất chính sách hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy các chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em; huy động nguồn lực xã hội phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ thiết yếu.

“Tôi mong muốn xây dựng hình ảnh người đại biểu gần dân, lắng nghe dân, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, không né tránh những vấn đề khó, phức tạp”, anh Bằng nói.

Ứng cử viên Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang trình chương trình hành động.

Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao các ứng cử viên có trình độ, sức trẻ và chương trình hành động sát thực tiễn, đặc biệt là những nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông thôn. Việc lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân trực tiếp ứng cử tại địa phương được kỳ vọng sẽ góp phần đưa tiếng nói của nông dân đến nghị trường sát thực hơn.

Cử tri cũng thẳng thắn kiến nghị các ứng cử viên, nếu trúng cử, phải thực hiện đúng cam kết, xem lời hứa với nhân dân như lời tuyên thệ; đồng thời cần sâu sát cơ sở, phát huy vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện.

Nhiều ý kiến đề xuất tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, như đầu tư xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự nhằm tăng kết nối vùng; có chuyên đề riêng về phát triển nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long; kiểm soát giá vật tư nông nghiệp; nâng cấp hệ thống y tế cơ sở; có chính sách an sinh đặc thù cho vùng biên; hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, hạn chế tình trạng lao động ly hương.

Đại diện cử tri xã Đông Hòa đặt câu hỏi cho các ứng cử viên.

Cử tri cũng đề nghị tăng cường phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy công quyền, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Lương Quốc Đoàn trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khẳng định sẽ tổng hợp, phản ánh đầy đủ tại nghị trường Quốc hội nếu được tín nhiệm.

“Mọi nỗ lực đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, nhất là nông dân”, ông Đoàn nhấn mạnh.