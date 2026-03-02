Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Tân Sơn TPHCM, 3 người thương vong

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 2/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Tân Sơn (phường Tân Sơn, TPHCM) khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, hai người đàn ông khoảng 40 tuổi chở nhau trên xe máy biển số 59N1-05973 lưu thông trên đường Tân Sơn hướng về đường Quang Trung. Khi đến khu vực giữa đường Tân Sơn, phương tiện này xảy ra va chạm với một xe máy khác do nam tài xế mặc áo xe ôm công nghệ điều khiển, đang băng qua đường.

img-7979.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe ngã xuống đường. Người đàn ông ngồi phía sau xe máy biển số 59N1-05973 tử vong tại chỗ. Hai người còn lại bị thương, trong đó một người bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nặng nằm giữa đường, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe.

img-7978.jpg
img-7980.jpg
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn phối hợp cùng lực lượng CSGT thuộc Công an TPHCM nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ, một phần tuyến đường Tân Sơn tạm thời bị phong tỏa để phục vụ khám nghiệm.

Đến hơn 11 giờ cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Dũng
#Tai nạn giao thông #Tai nạn giao thông ngày Tết #CSGT #Tân Sơn #Tân Sơn Nhất #Tai nạn #Công an TPHCM #Tử vong #Bị thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục