Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Bệ phóng cho nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước

TPO - Nhìn vào các đề cử năm 2025, những Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu qua các thời kỳ bày tỏ sự ấn tượng trước chất lượng thành tích ngày càng tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Họ tin rằng, khi được đặt trong môi trường minh bạch, khuyến khích sáng tạo, lớp trẻ hôm nay sẽ trở thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Chia sẻ với PV Báo Tiền Phong, bác sĩ Đỗ Doãn Bách - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 nhận định, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu không chỉ là một hoạt động phát hiện và tôn vinh thành tích của Trung ương Đoàn, Báo Tiền Phong mà còn là một chương trình chiến lược về nguồn lực con người trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Những điển hình tiêu biểu năm nay chính là minh chứng sinh động cho tinh thần dấn thân và năng lực cạnh tranh của trí tuệ Việt Nam. Từ khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, quốc phòng, văn hóa đến khởi nghiệp sáng tạo, mỗi cá nhân được vinh danh đều thể hiện khát vọng vượt giới hạn, làm chủ tri thức và phụng sự cộng đồng.

"Tôi tin rằng, nếu chúng ta tiếp tục tạo dựng được môi trường minh bạch, khuyến khích sáng tạo và bảo vệ những người tiên phong, từ những điển hình hôm nay sẽ hình thành một lớp lãnh đạo tương lai đủ bản lĩnh và trí tuệ để đưa Việt Nam bước vững vàng vào kỷ nguyên phát triển mới", bác sĩ Đỗ Doãn Bách chia sẻ.

Với PGS. TS. Trương Thanh Tùng - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, danh sách 19 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 cho thấy một bức tranh toàn diện, sinh động về thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

PGS. TS Trương Thanh Tùng - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 chia sẻ tại họp báo. Ảnh: Dương Triều

"Điểm nổi bật là chất lượng thành tích ngày càng tiệm cận chuẩn mực quốc tế, với nhiều đề cử đạt huy chương Olympic quốc tế, công bố khoa học trên các tạp chí hàng đầu, đạt giải thưởng chuyên môn quốc tế hoặc tạo ra các sản phẩm, mô hình mang lại giá trị kinh tế - xã hội cao", PGS. TS Trương Thanh Tùng chia sẻ.

Theo PGS. TS Trương Thanh Tùng, ở lĩnh vực Nghiên cứu khoa học, các đề cử có nhiều dấu ấn về chất lượng chuyên môn với thành tích mang tầm quốc tế. Các đề cử đều có thành tích khoa học tốt, với số lượng lớn công bố thuộc danh mục Q1, giữ vai trò tác giả chính, tham gia mạng lưới học thuật quốc tế và từng bước khẳng định vị trí của nhà khoa học trẻ Việt Nam trong cộng đồng khoa học quốc tế.

Bên cạnh đó, các hướng nghiên cứu có ý nghĩa lớn khi gắn với các nội dung thực tế, có ích cho sự phát triển của đất nước, như hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, vật liệu y sinh phục vụ chăm sóc sức khỏe, hay công nghệ robot và hệ thống tự hành cho đô thị thông minh.

Điều này cho thấy các nhà khoa học trẻ Việt Nam đang chuyển dịch từ mục tiêu nghiên cứu lý thuyết sang tạo ra tri thức mới có ứng dụng thực tiễn, góp phần giải quyết các bài toán lớn về phát triển bền vững, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức.

﻿Ảnh: Dương Triều

Nhân thêm những giá trị tốt đẹp

Chia sẻ tại họp báo, anh Phùng Quang Trung xúc động khi nhắc lại hành trình một năm sau khi được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024. Theo anh, danh hiệu không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu của một chặng đường mới với nhiều trách nhiệm lớn hơn.

“Sau khi đạt Giải thưởng, em và nhóm của mình nhận được sự đồng hành, hỗ trợ rất thiết thực từ Trung ương Đoàn. Chúng em có cơ hội tham gia nhiều sự kiện lớn của đất nước, được kết nối với các tổ chức, các chuyên gia, các bạn trẻ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính sự kết nối ấy đã giúp nhóm trưởng thành nhanh hơn, định hướng rõ ràng hơn và mở rộng được phạm vi hoạt động của mình”, anh Phùng Quang Trung chia sẻ.

Anh Phùng Quang Trung - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 chia sẻ tại họp báo.

Theo anh Trung, giá trị lớn nhất mà Giải thưởng mang lại không chỉ là sự ghi nhận, mà đã giúp hoạt động của nhóm được lan tỏa rộng rãi hơn. “Dự án phục dựng ảnh liệt sĩ của chúng em có cơ hội giới thiệu tới nhiều bạn trẻ hơn, thu hút thêm cộng sự, mở rộng tác động xã hội. Em cảm thấy rất vinh dự khi được kết nối như vậy, và em mong rằng hành trình của mình có thể truyền thêm động lực cho các bạn trẻ khác dám bắt đầu, dám theo đuổi ước mơ của mình”, anh Trung chia sẻ.

Tại họp báo, ca sĩ Hà Myo - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt với các đề cử của lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật năm nay. Theo cô, điểm chung nổi bật của các ứng viên là đều lấy giá trị dân tộc làm nền tảng cho hành trình sáng tạo.

Nhìn lại hành trình của mình, nữ ca sĩ cho biết, danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Từ sau Giải thưởng, nữ ca sĩ có nhiều cơ hội hơn để đưa Xẩm đến gần với khán giả trẻ, tham gia các chương trình lớn và kết nối với cộng đồng.

Ca sĩ Hà Hà Myo - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 chia sẻ tại họp báo.

Là một Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 lĩnh vực Học tập, bạn Nguyễn Hữu Tiến Hưng cho rằng, lĩnh vực này luôn giữ vai trò đặc biệt trong Giải thưởng. “Đây là lĩnh vực tạo nền tảng tri thức cho tương lai đất nước. Khi chúng ta nhìn thấy những học sinh, sinh viên Việt Nam chinh phục các kỳ thi, các sân chơi học thuật quốc tế, chúng ta có thêm niềm tin vào nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong thời gian tới.

Vì vậy, Hưng tin rằng, thành công của các bạn hôm nay sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều học sinh khác dám đặt mục tiêu lớn hơn cho mình, khơi dậy khát vọng học tập, chinh phục tri thức trong thế hệ trẻ.