Công bố 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025: Đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu có thành tích nổi trội, vươn tầm khu vực và thế giới

TPO - “Chúng tôi tin rằng, từ những gương mặt trẻ hôm nay, đất nước sẽ có thêm những nhà khoa học lớn, những doanh nhân dẫn dắt, những nghệ sĩ tầm vóc, những chiến sĩ kiên trung và những công dân toàn cầu mang trong mình một khát khao chinh phục, ghi dấu ấn về một Việt Nam hùng cường trên bản đồ thế giới".

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, tại buổi họp báo công bố Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, ngày 2/3.

Chủ trì buổi họp báo, có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng; anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn; nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng.

Cùng dự họp báo có ông Đỗ Công Tuân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh; Top 5 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương; cùng các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng các thời kỳ.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Bức tranh đa sắc về diện mạo của thế hệ trẻ hôm nay

Phát biểu mở đầu buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, năm 2025, Ban Tổ chức tiếp nhận 145 hồ sơ đề cử đến từ 37 đơn vị trên cả nước. Con số ấy có thể chỉ là thống kê, nhưng phía sau đó là 145 hành trình vượt qua giới hạn bản thân, là 145 khát vọng cống hiến cho cộng đồng và đất nước, tạo nên một bức tranh đa sắc về diện mạo thế hệ trẻ hôm nay.

Ở lĩnh vực Học tập và Nghiên cứu khoa học, chúng ta thấy những gương mặt trẻ tự tin bước ra thế giới bằng tri thức Việt Nam. Ở lĩnh vực Lao động sản xuất, Kinh doanh khởi nghiệp, chúng ta thấy những mô hình sáng tạo, những doanh nghiệp trẻ dám thử thách trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Với lĩnh vực Quốc phòng, An ninh trật tự, là những chiến công thầm lặng nhưng có ý nghĩa sâu sắc với sự bình yên của Tổ quốc. Trong Văn hóa nghệ thuật, là những người trẻ đưa bản sắc Việt Nam vào dòng chảy đương đại, làm mới truyền thống bằng tư duy sáng tạo hiện đại. Và trong Hoạt động xã hội, là những tấm lòng dấn thân vì cộng đồng, lan tỏa yêu thương một cách bền bỉ…

Sau quá trình rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, Hội đồng xét tặng Giải thưởng đã họp phiên thứ nhất với tinh thần trách nhiệm, công tâm và minh bạch, lựa chọn ra top 19 đề cử tiêu biểu bước vào vòng bình chọn toàn quốc. Đây không chỉ là 19 cá nhân xuất sắc nhất của năm, mà là 19 câu chuyện truyền cảm hứng, đại diện cho tinh thần bền ý chí, vững đam mê, không ngừng vượt lên chính mình.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại buổi họp báo.

Ra đời năm 1996, trải qua gần 30 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 290 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 285 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng trên các lĩnh vực. Sau khi được tôn vinh, các gương mặt trẻ tiếp tục phấn đấu, cống hiến, trưởng thành có thêm nhiều đóng góp tích cực cho đơn vị, cộng đồng, đất nước.

Nhiều Gương mặt trẻ đã trở thành những nhà lãnh đạo uy tín trong hệ thống chính trị, trở thành những doanh nhân thành đạt, công dân tiêu biểu… Điều đó cho thấy việc phát hiện và đồng hành cùng tài năng trẻ không phải là câu chuyện của một buổi lễ, mà là hành trình dài hơi của niềm tin và sự bồi dưỡng.

"Chúng tôi mong các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, lan tỏa những câu chuyện phía sau thành tích, để mỗi gương mặt trẻ được tôn vinh hôm nay sẽ trở thành động lực cho hàng triệu thanh niên khác", Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nói.

Dấn thân mạnh mẽ vào lĩnh vực then chốt

Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đánh giá bức tranh ứng viên Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 có chất lượng cao, cho thấy một thế hệ thanh niên Việt Nam đang trưởng thành mạnh mẽ cả về trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. Các đề cử toàn năng trải rộng trên nhiều lĩnh vực, phản ánh diện mạo đa chiều của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo chị Trang, độ tuổi của các đề cử có biên độ rộng hơn, lĩnh vực đóng góp cũng phong phú hơn, và đặc biệt, giá trị làm lợi cho cộng đồng, cho xã hội ngày càng lớn. Trong đó, lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học chiếm số lượng đáng kể, cho thấy sự dấn thân mạnh mẽ của người trẻ vào những lĩnh vực then chốt, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng phát biểu tại buổi họp báo.

“Với tất cả những câu chuyện truyền cảm hứng ấy, chúng tôi mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, lan tỏa hình ảnh 19 đề cử tiêu biểu để những nỗ lực thầm lặng nhưng bền bỉ ấy được ghi nhận xứng đáng, để hành trình cống hiến của họ đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên cả nước, từ đó khơi dậy thêm nhiều ước mơ, nhiều khát vọng, nhiều hành động đẹp trong thế hệ trẻ hôm nay”, chị Trang nói.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu qua từng năm không chỉ là sự tôn vinh, mà còn là cam kết của tổ chức Đoàn trong việc phát hiện, bồi dưỡng và đồng hành cùng tài năng trẻ. Trong thời gian tới, T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục tạo môi trường để thanh niên thử nghiệm, bứt phá và cống hiến, đồng thời bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức và trách nhiệm công dân.

Chị Trang tin tưởng rằng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 sẽ tiếp tục tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên cả nước, lan tỏa những giá trị tích cực và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp tục nỗ lực, cống hiến vì sự phát triển của đất nước.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức và Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng qua các thời kỳ.

“Chúng tôi tin rằng, từ những gương mặt trẻ hôm nay, đất nước sẽ có thêm những nhà khoa học lớn, những doanh nhân dẫn dắt, những nghệ sĩ tầm vóc, những chiến sĩ kiên trung và những công dân toàn cầu mang trong mình một khát khao chinh phục, ghi dấu ấn về một Việt Nam hùng cường trên bản đồ thế giới”, chị Trang nói.