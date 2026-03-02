Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Thị Khánh Ly

Họ tên: Nguyễn Thị Khánh Ly Ngày sinh: 02/02/1994 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Giáo viên, Trường mầm non Đại Đình Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Phú Thọ

Thành tích/Khen thưởng:

• Bồi dưỡng trẻ đạt Giải Ba Hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (2025).

• Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh (2025).

• Giấy khen của UBND huyện (2025).

• Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (2024).

• Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2024).

• Giấy khen của Đảng bộ thị trấn Đại Đình (2024).

• Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2024).

• Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2022).

• Giải Nhì Hội thi xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ làm trung tâm trong trường mầm non cấp huyện (2022).