Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Đăng Dũng

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC HỌC TẬP

untitled-7358-3221.jpg

Họ tên: Nguyễn Đăng Dũng

Ngày sinh: 08/03/2008

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Học sinh lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên KHTN

Đơn vị giới thiệu: Báo Giáo dục và Thời đại

* Thành tích/Khen thưởng:

• Tham gia kỳ thi Olympic Toán quốc tế IMO năm 2025. Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước.

• Tham gia kỳ thi Olympic Toán học châu Á – Thái Bình Dương (APMO) năm 2025.

• Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Toán quốc tế IMO 2025.

• Huy chương Bạc Olympic Toán học châu Á – Thái Bình Dương (APMO) năm 2025.

• Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Toán quốc tế IMO 2024. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic quốc tế năm 2024.

• Giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi Toán quốc gia năm học 2024–2025.

• Tham gia cuộc thi Olympic Toán học quốc tế 2025.

Thanh Huyền
#Nguyễn Đăng Dũng #Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam #học tập #trường chuyên #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục