Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Đăng Dũng

Họ tên: Nguyễn Đăng Dũng Ngày sinh: 08/03/2008 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Học sinh lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên KHTN Đơn vị giới thiệu: Báo Giáo dục và Thời đại

* Thành tích/Khen thưởng:

• Tham gia kỳ thi Olympic Toán quốc tế IMO năm 2025. Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước.

• Tham gia kỳ thi Olympic Toán học châu Á – Thái Bình Dương (APMO) năm 2025.

• Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Toán quốc tế IMO 2025.

• Huy chương Bạc Olympic Toán học châu Á – Thái Bình Dương (APMO) năm 2025.

• Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Toán quốc tế IMO 2024. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic quốc tế năm 2024.

• Giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi Toán quốc gia năm học 2024–2025.

